Creșterea accelerată a prețurilor este o mare problemă pentru români. Tocmai de aceea, reporterii Realitatea PLus au ajuns la un centru comercial pentru a vedea ce își pot cumpăra românii de 100 de lei.

O diferență majoră am găsit la ulei. In acest an, un tip de ulei costa chiar si 13 lei, iar anul trecut pentru acest sortiment românii plăteau cu doi lei mai putin.

Si pentru faina romanii plătesc mai mult în acest an. Un kilogram de făină costa peste 4 lei acum.

Iată ce s-a putut cumpăra, în încercarea de a ne încadra în 100 de lei:

- 10 ouă

- 1 kg. de zahăr

- 1 kg orez

- 1 kg mălai

- 1 kg făină

- 1 litru de lapte

- 1 litru ulei

- 250 grame de telemea

- o franzelă

- jumătate de kilogram de roșii

- jumătate de kilogram de ardei

În tot acest timp, românii sunt nemulțumiți de noile pensii. Chiar dacă unele decizii au adus mici măriri, oamenii spun că atât de mult s-au scumpit alimentele încât tot nu pot face față cheltuielilor.

