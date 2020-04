Secetă EXTREMĂ în România. Ministrul Agriculturii: ”Dacă securitatea alimentară va fi pusă în pericol, vom lua măsuri”

În majoritatea zonelor de cultură din ţară s-a instalat ceea ce specialiştii numesc „secetă pedologică”. Fermierii spun că nu s-au confruntat niciodată cu o astfel de situație.

Ministrul Agriculturii a anunțat deja că fermierii afectați urmează să fie despăgubiți.

”Anul acesta, pentru prima dată în zece ani, o sa despagubim pagubele produse de seceta. Acolo unde fermierii anunță, se vor prezenta echipe pentru a consemna cat mai exact care sunt pagubele. La sfârșitul acestei saptamani o sa facem o prima evaluare pentru fiecare judet in parte”, a declarat ministrul Agriculturii, la Realitatea PLUS.



În anii foarte buni în care a plouat, producția de grâu și de porumb era de trei ori mai mare. Dacă producția se va diminua, atunci va trebui să rămână în țară pentru a asigura necesarul de hrană.



”În momentul în care vom simti că securitatea alimentara va fi pusa in pericol vom lua iarasi masuri in consecinta. Știu ca sunt contacte mai ales cu tari terțe, dar nu ne putem permite chiar cu riscul de a supara acesti parteneri ca sa vindem toata productia de cereale si apoi sa cumparam la preturi exorbitante alte cereale de care am avea nevoie”, a mai spus Adrian Oros, luni, la Realitatea PLUS.