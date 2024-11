„Eu nu am un glob de cristal ca să văd în el viitorul şi să pot afirma cu certitudine că preţul va fi X sau Y. Şi sunt convins că nimeni nu o poate face. Sau cine o face fie are o doză de naivitate, exces de zel, fie are o doză de iresponsabilitate sau chiar rea-voinţă.(…) Cert este că preţurile plătite acum de gospodăriile din România sunt printre cele mai mici din Europa. Tocmai a fost publicat raportul Eurostat pentru trimestrul al doilea din acest an. Continuăm să plătim al 4-lea cel mai mic preţ pentru gaze naturale şi al 5-lea cel mai mic pentru electricitate. (…)

Am început discuţiile cu factorii implicaţi încă din luna iunie a acestui an, am analizat multiple scenarii şi am făcut o serie de simulări. Am iniţiat un comitet de lucru interministerial, având două obiective principale: pe termen scurt – protejarea consumatorilor vulnerabili şi pe termen mediu şi lung – combaterea sărăciei energetice. Pentru primul obiectiv, cel de protejare a consumatorilor vulnerabili după 1 aprilie, un scenariu care se conturează şi care va fi supus dezbaterii încă din prima şedinţă a comitetului este ca nicio gospodărie să nu ajungă sub pragul de sărăcie după ce îşi plăteşte facturile la energie. Deci niciun român care nu îşi permite plata facturilor nu va fi lăsat în urmă, ci protejat de statul român prin subvenţii ţintite, aşa cum se întâmplă în toată Uniunea Europeană”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.