Temporar vântul va avea intensificãri în majoritatea regiunilor cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte în special la altitudini mari, rafalele vor depãşi 80...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 şi 27 de grade, cu cele mai ridicate valori în Bãrãgan şi Podişul Dobrogei.***

In Bucuresti, cerul va fi mai mult senin, exceptând orele dupã-amiezii şi ale serii când vor fi unele înnorãri şi posibil ploi slabe de scurtã duratã şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în a doua parte a zilei, când la rafalã se vor atinge viteze în general de 40...50 km/h. Dimineata, 12-13 grade, spre 10 grade in zona preoreseneasca si in jur de 26 de grade la amiaza.***

Maine, vremea va fi rãcoroasã în special în regiunile nordice şi centrale. Temperaturile maxime se vor încadra între 15...16 grade în nordul Moldovei şi în Maramureş şi 27 de grade în Lunca Dunãrii. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare când pe suprafeţe mici, cu o probabilitate mai mare în zona de munte şi în estul ţãrii va ploua slab. Vor fi intensificãri ale vântului în cea mai mare parte a teritoriului, viteze mai mari urmând a se înregistra local în regiunile estice, iar în zona montanã, în special la altitudini mari va sufla tare. Pe alocuri vor fi condiţii de ceaţã.***

In Bucuresti, vremea va fi rãcoroasã noaptea cind vor fi 12-14 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri pe parcursul zilei, însã probabilitatea de ploaie va fi redusã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 25...26 de grade.***

Vineri, vremea se va menţine rãcoroasã dimineaţa în cea mai mare parte a ţãrii, iar în orele amiezii valorile termice vor fi în marea lor majoritate mai coborâte decât cele normale datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 26 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare în regiunile nordice, centrale şi nord-estice precum şi la munte, unde doar cu totul izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la munte, şi pe arii restrânse în zona submontanã a Munteniei.***

In Bucuresti, vremea se va menţine rãcoroasã dimineaţa cind vor fi 12-13 grade, spre 10 grade in zona preoreseneasca, iar în orele amiezii se vor înregistra valori de temperaturã mai coborâte decât cele normale datei. Astfel, temperatura maximã va fi de 23...24 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.