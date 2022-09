Datele arată că numărul românilor care ăși cumpără haine de la magazinele de tip second hand a crecut în ultimul an, asta în contextul în care inflația a ajuns la 15,3% fapt ce a făcut ca toate produsele să se scumpească în ultimul an.

Un sondaj recent arată că 62% dintre români au ales să își cumpere haine de la second hand în ultimul an, pentru că aici găsesc prețuri foarte mici în comparație cu cele pe care le-ar găsi, spre exemplu, în marile magazine.

Pentru mulți, aceasta este, de altfel, singura modalitate prin care mai pot să își cumpere haine, în contextul în care au fost nevoiți să renunțe la foarte multe lucruri pentru a-și plăti ratele, facturile și pentru a face față traiului zilnic.

Sunt însă și oameni care aleg să își cumpere haine în rate. Vorbim de peste 20% dintre români. Oamenii recurg la această măsură deoarece nu își permit să își cumpere haine groase pentru sezonul rece care va urma.

Retailerii spun că numărul oamenilor care merg să își cumpere în rate haine sau alte produse a crescut cu 40% față de anul trecut.

Sunt și oamenii care nu își permit absolut deloc să își mai cumpere haine noi deoarece bugetul nu le eprmite acest lucru. 21% dintre români spuneau,a stfel, că renunță fie la mâncare, fie la haine, fie la medicamente pentru a aloca banii în direcția facturilor sau către rate.

În magazinele de tip second hand, față de anul trecut, vânzările sunt mai mari chiar și cu 30 de procente, spun retailerii.