Până acum, toți șoferii beneficiau de aceeași regulă: indiferent de vârstă, permisul de conducere era valabil 10 ani de la data eliberării sau reînnoirii. Totuși, un proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului schimbă radical situația.

Permisul auto după 70 și 80 de ani

Conform propunerii legislative, valabilitatea permisului nu va mai fi aceeași pentru toți șoferii. Documentul va depinde de vârsta titularului și va trebui reînnoit mai des pe măsură ce aceasta crește.

„Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă este de 5 ani. Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere de toate categoriile deținute de persoane cu vârsta de 80 de ani şi peste această vârstă este de 2 ani”, se arată în proiectul de lege.

În aceste condiții, șoferii trecuți de 70 de ani vor trebui să își schimbe permisul o dată la cinci ani, iar cei de peste 80 de ani la fiecare doi ani. Reînnoirea nu se va putea face fără avize medicale de la specialiști în medicină internă, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, ORL și oftalmologie.

Prelungirea valabilității pentru restul șoferilor

În paralel, proiectul propune și o măsură menită să vină în sprijinul conducătorilor auto mai tineri. Astfel, pentru șoferii sub 70 de ani, permisul auto ar urma să fie valabil 15 ani, față de cei 10 ani actuali.

Deși nu există o vârstă fixă la care carnetul trebuie predat, sunt stabilite termene clare pentru reînnoirea documentului. Fiecare șofer va trebui să dovedească prin controale medicale că are capacitatea fizică și psihică necesară pentru a conduce.

Etapele legislative

Proiectul a trecut deja de Senat și se află la Camera Deputaților, unde urmează să fie supus votului final. Deputații au cerut opinia Guvernului, iar Executivul a emis un aviz favorabil. Noua lege va intra în vigoare doar după adoptarea în Camera Deputaților, promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.

