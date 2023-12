Incidentul a avut loc la Facultatea de Arte a Universității Charles, în apropiere de orașul vechi al capitalei cehe, un important punct de interes turistic.

Videoclipurile publicate pe rețelele de socializare par să arate oameni care fug de la fața locului. Mai mult, oamenii s-au adăpostit pe acoperișurile clădirii, în fuga lor de furia atacatorului.

„Rămâneți pe loc, nu mergeți nicăieri, dacă sunteți în birouri, încuiați-le și puneți mobilierul în fața ușii, stingeți luminile”, informează un e-mail trimis personalului de la universitate, citat de Telegraph.

"Conform primelor informaţii, putem confirma că există morţi şi răniţi la faţa locului", a comunicat poliţia pe platforma de socializare X, fostul Twitter.

Poliția nu a oferit detalii despre victime sau despre circumstanțele focului de armă de joi în capitala Cehiei.

Ministrul de Interne Vit Rakusan a declarat pentru televiziunea publică cehă că persoana care a deschis focul a murit, scrie The Indepedent.

Oficialul ceh a spus că nu există niciun alt suspect la fața locului și că nu există un alt pericol iminent, dar a îndemnat oamenii să coopereze cu poliția.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi