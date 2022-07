Liderul PSD a precizat, în context, că "anumiţi" miniştri din fosta guvernare de dreapta ar trebui să răspundă de ce în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu s-a prevăzut "niciun metru" de irigaţii.

„Am văzut cu toţii că în zonele unde sunt irigaţii nu este problemă de secetă. Acum, anumiţi miniştri care au fost în acea faimoasă guvernare de dreapta ar trebui să răspundă de ce în PNRR nu avem prins niciun metru de irigaţii. Încercăm acum cu domnul ministru Boloş şi cu domnul ministru Daea să prindem aceste irigaţii la PNRR. Căutăm soluţii şi din fonduri de la bugetul statului ca să urgentăm acest sistem de irigaţii.

Căutăm soluții la problema iriganțiilor și căutăm din fonduri de la bugetul statului. În cursul zilei de astăzi voi avea o intalnire cu dl. prim-ministru, dar si cu dl. Daea, inainte de intalnirea cu primul-ministru", a afirmat Ciolacu, la sediul PSD din bulevardul Kiseleff.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a vorbit, duminică, în cadrul emisiunii "Săptămâna de vreme", de la Realitatea PLUS, despre măsurile luate de autorități în lupta cu seceta cruntă cu care se confruntă România din temelii în momentul de față.

"Știind ce înseamnă zootehnica și nevoia de furaje, în acest moment am dispus prin ordine comune semnate de cel ce va vorbește și de ministrul Bode - am dispus prin regulă juridică, plecând de la cea agronomica și cea cerută de realitate și de fermieri, să poată să intervină și să schimbe destinația culturilor acolo unde sunt compromise. Prășitoarele, porumbul și floarea soarelui e compromisă total. Să poată imediat să între la recoltare și să o transforme în furaje pentru zootehnie", a afirmat Daea, pentru Realitatea PLUS.