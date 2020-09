Scene șocante la Pitești: Fiu de magistrat, reținut după ce și-a atacat prietenii cu un cuțit

Incidentul s-a petrecut in spatele unei sali de forta din Pitesti. Cei doi amici i-au reprosat prietenului lor ca din cauza comportamentului neadecvat administratorul salii i-a admonestat.

Deranjat de aceasta remarca, baiatul a scos cutitul pe care il cumparase in aceeasi zi si, fara sa stea pe ganduri, l-a indreptat catre amicii sai. Pe unul dintre ei l-a ranit in zona gatului, iar pe altul in zona antebratului. Imediat dupa ce a comis aceasta fapta, baiatul a fugit si a aruncat cutitul folosit pentru a-si ranii prietenii, dar a fost prins la scurt timp de politistii Sectiei 4 de Politie. Acesta a fost dus la audieri si pus fata in fata cu imaginile filmate de una dintre victime.

Pe numele sau s-a deschis un dosar penal, fiind acuzat pentru doua fapt. Acesta urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.