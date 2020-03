Probleme în sistemul sanitar. Ce presupune trecerea la Scenariul 3. Ministrul Sănătății face ANUNȚUL

"Sa nu uitam ca masurile luate pana acum pe inchiderea scolilor, pe inchiderea invatamantului superior sau suspendarea lor sunt cu date: 23-24 martie, 31 martie, este foarte posibil sa se decida prelungirea acestor perioade. Fara nicio problema, cred ca cel mai probabil da, se va prelungi perioada de inchidere a scolilor, va fi o decizie in cadrul Comitetului National pentru situatii de urgenta, dar daca continua evolutia in acest sens, cel mai probabil se va prelungi perioada", a precizat Raed Arafat.

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține că avem trei probleme, la ora actuală, în sănătate.

"Avem trei probleme. Una este a capacitatii de diagnostic, care nu se refera neaparat la numarul de aparate, ci la numarul de persoane care sunt calificate sa lucreze aceste teste de diagnostic molecular. Cea de-a doua problema este cea epidemiologilor si mai ales a valorizarii activitatii lor pentru ca avem Insitutul National de Sanatate Publica care are Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si cred ca acolo putem sa-l mai valorizam pentru ca ei fac niste analize si dau niste recomandari care ar trebui sa fie foarte serios luate in seama. Cel de-al treilea element este legat de un aspect care a ingrijorat si in Italia, respectiv capacitatea sectiilor de Terapie Intensiva in cazul in care avem un numar mare de imbolnaviri, mai ales persoane varstnice, intr-un interval scurt de timp", spune Rafila.

În ceea ce privește depistarea virusului, ministrului Sănătății, Victor Costache, spune că România are suficiente teste.

"Romania are suficiente teste, in momentul de fata sunt doua tipuri de teste: testele rapide, care sunt cu ordinul de zeci de mii, numai in depozitele Ministerului Sanatatii sunt 50.000 de teste rapide. In testele rapide, se iau doua doua picaturi de sange si testeaza nivelul imunoglobulinelor m. Mai exista niste teste mai elaborate, complexe, care se fac la pacientii simptomatici sau la contactii directi care devin si ei simptomatici. Este un test mai complex, care dureaza mai mult timp. In momentul de fata, sunt aproape 4000 de teste in spitalele din Romania", a spus Victor Costache.