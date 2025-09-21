Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja a transmis, vineri seară, o ”alertă de securitate”, referindu-se la achiziţionarea firmei Napolact de către compania maghiară Bonafarm Group. Burduja cere public Consiliului Concurenţei dar şi mai multor ministere să verifice legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare.

„Faceţi ceea ce trebuie şi ţineţi-i pe români în siguranţă”,

a transmis Burduja, în mesajul său.

”Alertă de securitate! Ţineţi minte că recent compania maghiară MVM a încercat să cumpere E-On furnizare? Datorită acţiunilor mele şi datorită instituţiilor statului, această tranzacţie a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebru brand românesc, un mare producător de lactate”, a transmis, vineri seara, pe Facebook, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja.

Potrivit acestuia, ”nu e vorba doar despre afaceri aici, ci despre siguranţa românilor”.

”Sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic, aşa că am solicitat şi solicit public ministrului Agriculturii, miniştrului Economiei, Consiliului Concurenţei să facă ceea ce trebuie şi să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, dar şi cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare cu prilejul unor evenimente sportive”, a mai afirmat fostul ministrul al Energiei.

Aceasta a adăugat că, tocmai Ungaria a respins recent preluarea unei companii maghiare agroalimentare de către o firmă din Grecia, invocând că trebuie a protejeze securitatea cetăţenilor.

”Este bine să învăţăm lucrurile bune de la vecinii noştri. Faceţi ceea ce trebuie şi ţineţi-i pe români în siguranţă”,a transmis Burduja.

Tranzacția de răsunet pentru industria alimentară cuprinde brandul românesc de lactate, două fabrici din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, precum și contractele celor 400 de angajați. Liderul neoficial al grupului care a cumpărat brandul din România nu este influent doar în Ungaria, ci și în Rusia.

Acesta este unul dintre arhitecții strategiei guvernului maghiar și este președinte și director general al unei bănci uriașe care are acțiuni în cadrul unui gigant energetic.

Potrivit unor surse, banca pe care o conduce ar fi facilitat finanțarea indirectă a industriei militare ruse. De asemenea, miliardarul este președintele Federației Maghiare de Fotbal și vicepreședinte UEFA și FIFA.

Compania olandeză FrieslandCampina a ajuns la un acord privind vânzarea către Bonafarm Group a operaţiunilor sale din România, incluzând brandul Napolact şi facilităţile de producţie din Cluj-Napoca şi Târgu Mureş.

Decizia este explicată ca venind în urma unei analize strategice a activităţilor FrieslandCampina în România şi este aliniată cu strategia Diviziei Europene RFC de a se concentra pe pieţele sale principale, pe segmente de creştere cu valoare adăugată, pe sinergii la nivelul companiei şi pe pieţele în care laptele provenit de la fermierii membri Royal FrieslandCampina poate fi valorificat în mod optim.

Bonafarm Group este un grup agricol maghiar, controlat de Sándor Csányi, directorul executiv al grupului bancar OTP, cel mai bogat om din Ungaria şi cel mai important investitor în agricultura din ţara vecină.

Grupul include mai multe firme care operează în agricultură şi producţia alimentară, atât în producţia primară, cât şi în procesare – producţia de culturi şi seminţe, creşterea animalelor (porcine, păsări de curte şi bovine de lapte), fabricarea de carne, lapte şi produse vinicole.

La acest moment, Csányi este creditat de Forbes cu o avere de 1,9 miliarde dolari.