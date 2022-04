Zeci de mii de timișoreni riscă să rămână din nou fără apă caldă, în doar câteva zile.

După avaria care a lăsat trei spitale și mii de oameni fără căldură, Colterm riscă să intre in faliment, daca administratia Fritz nu cumpără certificatele de poluare aferente anului 2021.

Deschiderea procedurii de faliment pentru Colterm este inevitabilă, daca pana in 30 aprilie, administratia Fritz nu cumpara certificatele de emisii de gaze cu efect de sera aferente anului 2021, potrivit opiniatimisoarei.ro.

Primarul Dominic Fritz s-a lepadat deja public de aceasta obligație susținând că nu are de gând să cumpere certificatele. Edilul pasează responsabilitatea exclusiv societății de termoficare.

Este al doilea an in care Primăria Timișoarei refuză să cumpere aceste certificate de poluare. S-a ajuns deja la o sumă de 18 milioane de euro.

Colterm amenință că primarul este pasibil de un dosar penal dacă refuză să plătească aceste certificate, relatează Realitatea PLUS.

Firma de insolventa (administratorul judiciar desemnat de instanta) reaminteste ca in dubla calitate a Primariei Timisoara, de actionar unic al Colterm, care voteaza hotararile AGA societatii, si de institutie publica emitenta a hotararilor Consiliului Local al municipiului Timisoara prin care se aproba:

1. Pretul local de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice

2. Pretul energiei termice facturate populatiei

3. Asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice furnizate populatiei si pretul energiei termice facturat populatiei,

ar trebui, atunci cand decide cuantumul pretului/modificarea pretului de producere/ subventiile/ pierderile induse tehnologic si financiare sa includa in costul pretului de producere, transport, distributie, furnizare a energiei termice si costul integral al certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera/EUA, avand in vedere ca achizitionarea acestor certificate este o obligatie legala.