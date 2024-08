Fosta angajată acuză că primarul a început agresiunea de îndată ce ea a început munca. Femeia recunoaște că a cedat presiunilor și șantajului primarului, dar declară că nu a avut o relație amoroasă cu acesta, ci a fost vorba doar de două escapade. Însă după ce a refuzat un trio cu edilul, a început calvarul vieții ei.

„Bineinteles ca a inceput santajul, acestea au fost subiectele, ai intrat aici, trebuie sa ma sclavesti, ca restul functionarilor, ca datorita mie sunteti aici. Bineinteles ca a inceput santajul, acestea au fost subiectele, ai intrat aici, trebuie sa ma sclavesti, ca restul functionarilor. M-a presat maxim datorita faptului ca mi s-a propus sa facem trio prim mesaje. N-a fost o relatie, au fost 2 escapade. Dl primar a considerat ca asta este plata pentru ca am intrat in primarie. Eram la un nivel asa de presiune si spala creierul asa de tare incat nu mai judeci limpede. Îti arat eu tie te bag in comisia de disciplina si te dau afara”, a dezvăluit fosta angajată într-un interviu pe Facebook.

Primarul PNL Dorin Lojigan neagă cu vehemență acuzațiile femeii și crede că ar fi vorba doar de o campanie de denigrare pe care filiala partidului AUR din localitate ar fi dus-o în timpul campaniei electorale.

„Aceasta a avut scopul clar de a mă defăima atât în ochii colegilor, cât și ai cetățenilor. [...] Procurorii au vrut să verifice dacă s-au comis posibile fapte de corupție în instituție. [...] La finalul cercetării, nu au fost identificate și ridicate bunuri sau înscrisuri care să fie relevante în această cauză. Ceea ce vreau ca toată lumea să știe este că această cercetare penală s-a referit la faptă, nu la persoană, adică o cercetare in-rem. Prima dată, procurorii vor să afle dacă a existat fapta.”

