”La data de 11 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, o femeie, de 57 de ani, din Târgu Jiu, bănuită de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înşelăciune, fals informatic şi fals intelectual”, a transmis, vineri, IOJ Golj.

În perioada octombrie 2023-martie 2025, în timp ce-şi exercita atribuţiile de serviciu, şi-ar fi însuşit contravaloarea a 23 de titluri de stat, în cuantum de aproximativ 1.140.000 de lei, prin anularea acestora din aplicaţia informatică şi întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conţineau sumele încasate.

Femeia este angajată a unui oficiu poştal din Târgu Jiu, scrie presa locală.