Oamenii din Lunca Corbului, județul Argeș, au fost profund indignați de această acțiune a edilului. Un videoclip cu acest incident a fost încărcat pe Facebookși a devenit rapid viral, majoritatea internauților condamnându-l pe primar pentru gestul său.

În imagini, vizibile pe Facebook, se observă mai mulți muncitori care folosesc un flex pentru a tăia și apoi înlătură două bănci de la o poartă. Se pare că primarul se afla chiar acolo, alături de aceștia.

Videoclipul a stârnit reacții pe măsură:

"Strazile nu le asfalteaza nici macar pietris bancile erau deranjul", scrie un tânăr.

"Nu-i mai votati, singura problema erau bancile în satul acesta", comentează un bărbat.

"Asfalt nu a știut sa faca până în anul 2023, era mare problema banca, trebuie să nu mai acceptați asemenea elemente primari!!!", comentează un utilizator Facebook.

"Acuma nu raspunde dar cand a venit cu milogeala la poarta avea voce!", scrie un alt internaut.

"Sa toarne asfalt nu toarnă pe strazi dar sa taie băncile e bun?", mai comentează o persoană.

Pe de cealată parte, edilul comunei se apără spunând că nu i-a fost ușor să ia o astfel de decizie, ci a fost nevoit să apeleze la acest gest în urma numeroaselor sesizări depuse de un localnic pe la diferite autorități.

„E o chestie mai veche, cetățenii ăștia se tot ceartă, unul din ei făcut reclamație peste tot de un an de zile pentru cele două bănci care erau puse perpendicular pe drum, nu lângă gard, cum sunt normal in toată localitatea. Am avut reclamații și la Ministerul de Interne, la Prefectura Județului Argeș că cetățeanul respectiv nu poate să treacă cu utilajele să se ducă la câmp. Am rugat acei cetățeni să-i ajut să le mutăm cum trebuie, paralel cu gardul, nu perpendicular să treacă de șanț, în antrepriza drumului, nu au vrut să înțeleagă și asta a fost toată actiunea.” a declarat pentru presa locală Gheorghe Drăgan, primarul comunei Lunca Corbului