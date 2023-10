În decursul veacurilor creştine, numeroşi sihaştri s-au nevoit pe Muntele Coziei. Aceşti plăcuţi ai lui Dumnezeu au mers departe de lume, în sihăstria munţilor, întocmai marilor nevoitori ai Bisericii, devenind călugări desăvârşiţi, iubitori de nevoinţă şi de viaţă pustnicească. Ei se pregătiseră din vreme în post şi rugăciune, în ascultare şi citirea dumnezeieştilor Scripturi, ajungând să cunoască Psaltirea pe de rost. Alţii se rugau cu Rugăciunea lui Iisus în desăvârşită linişte şi ascultare, nevoindu-se singuri ani îndelungaţi. La început şi-au construit bordeie, iar apoi şi-au săpat chilii în stânca muntelui, unde au trăit în post şi rugăciuni neîncetate, răbdând frigul, suferinţele şi ispitele de tot felul de la viclenii diavoli. Sfinţenia vieţii lor s-a făcut cunoscută multor călugări şi creştini, devenind adevărate pilde de rugăciune, nevoinţă şi vieţuire în Mântuitorul Hristos.

Sfanta Haritina a vietuit in timpul imparatului Diocletian (284-305). Ramasa orfana de mica, ea a fost crescuta de crestinul Claudiu.

Dometie, dregatorul imparatesc, auzind ca Haritina este crestina, a chemat-o la judecata inaintea tribunalului: "Este adevarat, tanaro, ca fiind crestina tu insati, ii mai inseli si pe altii, ademenindu-i la credinta ta profana?" Haritina a raspuns cu curaj: "Adevar este ca sunt crestina, dar minciuna este ca i-as insela pe altii; dimpotriva, pe cei inselati eu ii scot la calea adevarului, aducandu-i pe ei la calea Domnului meu Hristos."

Pentru credinta in Hristos a fost supusa la mai multe chinuri. A fost tunsa si i s-au pus carbuni aprinsi pe cap, dar a scapat nevatamata. A fost aruncata legata in mare, dar Dumnezeu a scos-o la liman. Pentru ca nicio pedeapsa nu a adus moartea asupra ei, imparatul a decis ca niste desfranati sa o necinsteasca pe fecioara. Sfanta Haritina s-a rugat ca Dumnezeu sa-i ia sufletul inainte ca acele slugi sa-i intineze trupul. Cum statea ingenuncheata la rugaciune, sufletul ei a iesit din trup si s-a inaltat in Imparatia Cerurilor.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Metodia din Kimolo;

- Sfintei Mucenite Mamelta;

- Sfantului Mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei;

- Sfantului Cuv. EVDOCHIM Vatopedinul (Athos).

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfântul Mc. ALEXANDRU, care a pătimit în Trier (Germania, sec. III);

Sfinţii Mc. PALMATIE, BONIFATIE şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Trier, sub Maximian (Germania, cca +287) [A.P.];

Sfântul Ier. MARCELIN, episcop de Ravenna (Italia, +346);

Sfântul Sf. Mc. FIRMAT, diaconul şi sora sa Sfânta Muceniţă FLAVIANA din Auxerre (Franţa, sec. V);

Sfântul Ier. APOLINARIE, episcop de Valence (Franţa, +520);

Sfinţii Mc. EUTIHIE şi VICTORIN, fraţi ai Sfântului Placid, şi Sfânta Muceniţă FLAVIA din Sicilia (+541);

Sfântul Ier. GAL, episcop de Aosta şi mărturisitor (+546);

Sfânta Cuv. GALA, văduvă şi zăvorâtă din Roma (+550);

Sfânta Cuv. ODRADA, monahie (Olanda, sec. VII);

Sfântul Ier. MAGDALVEUS, episcop de Verdun (Franţa, cca +776);

Sfântul MEINULF, întemeietorul Mănăstirii din Bodeken (Germania, cca +859);

Sfântul Cuv. GRIGORIE din Kanţa (Georgia, +861);

Sfântul Cuv. COSMA, egumen în Bitinia (sec. X);

Sfinţii Cuvioşi Părinţi şi Maici din pustia Tao-KIarjeti, împreună nevoitori sau ucenici ai Sfântului Grigorie de Kanţa (Georgia, sec. VIII - X);

Sfântul Cuv. NERSE al lll-lea (sec. VII);

Sfântul Cuv. ILARION (sec. IX);

Sfântul Ier. ŞTEFAN, episcop de Tbeti;

Sfinţii Ier. ZAHARIA şi MACARIE, episcopi de Anchi;

Sfântul Cuv. EZVRA din Anchi (sec. X);

Sfântul Ier. SAVA, episcop de Ishchani;

Sfântul Nou Mc. IOAN, torturat în Bagdad, de saracini;

Sfântul Cuv. TEODOR, întemeietorul Mănăstirii Nedzvi (sec. IX);

Sfântul Cuv. HRISTOFOR, întemeietorul Mănăstirii Dviri;

Sfinţii Cuv. GHEORGHE, AMONA, PETRE şi MACARIE din pustia Opiza;

Sfinţii Cuv. ANDREI şi SAMUEL, egumenii Mănăstirii Sf. loan Botezătorul din Opiza;

Sfinţii Cuv. SERAPION din Zarzma şi VASILE, nepotul său (sec. IX) [vezi şi 29 oct/brumărel];

Sfinţii Cuv. GHEORGHE, MIHAIL, PAVEL, egumenii şi succesorii Sfântului Serapion din Mănăstirea Zarzma;

Sfântul Cuv. KHVETIOS, pustnic în Kanţa;

Sfântul Cuv. EPIFANIE făcătorul de minuni;

Sfântul Cuv. MATO din Kanţa;

Sfinţii Cuv. ZENON şi DIMITRIE, ucenici ai Sfântului Grigorie de Kanţa;

Sfinţii Cuv. ARSENIE şi IOAN, egumeni în Kanţa;

Sfinţii Cuv. TEODOR egumenul, IOAN, fratele lui, şi GABRIEL din Mănăstirea Kanţa;

Sfinţii Cuv. ARSENIE şi MACARIE, care s-a nevoit în Mănăstirea Sf. Sava din Ierusalim,

Sfântul Cuv. SHIO, făcător de minuni şi părintele duhovnicesc al Sfântului Mihail de Parekhi;

Sfinţii Cuv. VASILE şi MARKELAOS, ucenicii Sfântului Mihail de Parekhi;

Sfântul Cuv. DAVID, egumen al Mănăstirii Midznadzori;

Sfinţii Cuv. IACOV şi ILARION din Parekhi;

Sfinţii Cuv. SOFRONIE cel Mare şi GRIGORIE din Shatberti;

Sfântul Cuv. ZAHARIA, ctitorul Mănăstirii Beretelta;

Sfântul Cuv. ILARION, egumen în Ubisi;

Sfintele Cuv. FEVROISIIA şi TEMESTIA din Mănăstirea Samtskhe;

Sfântul Cuv. ANATOLIE (sau ANTONIE) din Samtskhe;

Sfânta Cuv. ANASTASIA, soţia regelui Adarnerse, care s-a călugărit şi s-a nevoit în Mănăstirea Persati;

Sfântul Cuv. AYMARD, stareţ la Cluny (Franţa, +965);

Sfântul Cuv. ATILAN din Tarazona (Spania, +1009);

Sfinţii Cuvioşi din Pecerska:

DAMIAN, preot şi făcător de minuni (+1071),

IEREMIA şi MATEI înaintevăzătorii (+1070 respectiv, +1085);

Sfântul Ier. IOAN Mavrop, mitropolit de Evhaita (+1100);

Sfânta Cuv. HARITINA, prinţesă de Lituania, pustnică la Novgorod (+1281);

Sfântul Cuv. SAVA cel nebun pentru Hristos de la Vatoped-Athos (cca +1349-1350);

Sfântul Cuv. VARLAAM, pustnic în Chiroysk (+1846);

Sfânta Cuv. METODIA, pustnică în insula Chimol (+1908);

Soborul Sfinţilor Mitropoliţi ai Moscovei:

PETRU,

ALEXIE,

IONA,

MACARIE,

FILIP,

ERMOGHEN,

FILARET,

INOCHENTIE (Veniaminov) luminătorul Alaskăi şi Siberiei,

TIHON (Belavin),

MACARIE (Nevsky),

PETRU (Polyansky);

Sfântul Cuv. GABRIEL (Igoşchin) mărturisitorul, arhimandrit în Meleress-Saratov (Rusia, +1959);

Sfântul Sf. Nou Mc. VASILE (Preobrajenski), episcop de Kineşma (Rusia, +1945); descoperirea Sf. sale moaşte în 1985;

Sfântul Sf. Mc. ERMOGHEN din Atalia, episcop de Samos (Grecia);

Sfântul Cuv. MURDACHIE, pustnic (Anglia);

Sfinţii Mc: PLACID, FIRMAT, FAUSTIN, DONAT, GORDIAN şi cei 28 de monahi împreună cu dânşii în Messina;

Adormirea Cuviosului GHERVASIE (Gaşpar) de la Mănăstirea Sihăstria (n. 1925 - +1948).



Maine, face pomenirea Sfantului Apostol Toma.

Sursa: CrestinOrtodox.ro