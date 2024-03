Sfantul Ipatie s-a nascut in Cilicia si a fost episcop in Gangra. A participat la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. In timp ce se intorcea de la Constantinopol,a fost prins si batut de ereticii novatieni. O femeie din grupul acestora l-a lovit pe sfant cu o piatra in cap si in urma acestei lovituri, Sfantul Ipatie a trecut la cele vesnice. Femeia a inebunit in clipa in care a vazut moartea acestuia. Mai tarziu, a fost dusa la mormantul sfantului unde va primi vindecarea. Dupa tamaduire, aceasta femeie isi va petrece toata viata in lacrimi si rugaciune.

Troparul Sfantului Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei

Si partas obiceiurilor si urmator scaunelelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drep invatand si cu credinta rabdand pana la sange, sfintite mucenice Ipatie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Acachie Marturisitorul, episcopul Melitinei;

- Sfantului Cuvios Vlasie;

- Sfintilor mucenici care au marturisit in Persia: Avdas episcopul, Veniamin diaconul, noua mucenici impreuna cu ei si alti multi sfinti;

- Sfintilor 38 de mucenici;

- Sfantului Cuvios Stefan, facatorul de minuni;

- Sfantul Inochentie din Alaska, mitropolitul Moscovei.

Maine, facem pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca.

Sursă text: Creștinortodox.ro