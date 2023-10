Sfintii Parintii au folosit imaginea matrimoniala pentru viata duhovniceasca. Omul, asemanat cu o desfranata, care prin pacate s-a departat de iubirea curata, este cautat de Mirele sau, Hristos. Iata ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur intr-o omilie despre acest lucru: "Cel mai mare si mai puternic" a ravnit o desfranata. Dumnezeu Si-a dorit pentru Sine o desfranata? Da, la firea noastra ma refer. Dumnezeu doreste o desfranata? Omul, daca pofteste o desfranata este osandit, iar Dumnezeu o doreste pe aceasta? Foarte mult! In timp ce omul, insa, pofteste desfranata ca sa se faca desfranat, Dumnezeu o doreste ca sa o preschimbe in fecioara. Astfel, pofta omului inseamna pierderea celei desfranate, in timp ce dorirea lui Dumnezeu inseamna mantuirea acesteia. "Cel mare si puternic" a dorit o desfranata? Si de ce? Ca sa devina Mire. Si ce face? Nu trimite la aceasta pe nici unul dintre robi, nu-l trimite pe Inger, nici pe Arhangheli, pe Heruvimi si Serafimi, ci El Insusi Se apropie ca un iubit. (…) Vine spre desfranata si nu Se rusineaza. Vine la coliba acesteia si o afla beata. Si cum vine? Nu-Si goleste fiinta, ci Se face asa cum era desfranata. Nu la gandire, ci la fire devine ca aceasta, pentru ca sa nu se sperie, sa nu fuga, vazand ca El nu este cazut ca ea. Vine spre desfranata si Se face Om. (…) Acest Iubit nu i-a cerut socoteala despre pacate, ci i-a iertat greselile si faradelegile. Si ce face? O ia pe aceasta si Se uneste cu ea. Si ce-i da acesteia? Inelul. Care inel? Pe Duhul cel Sfant" (Despre Rai si Scriptura. Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Despre "Sezut-a Imparateasa de-a dreapta Ta", trad. Victor Manolache, Ed. Bizantina, Bucuresti, 2006

Sfantul Proroc Osea a trecut la cele vesnice la adanci batraneti.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuviosului Mucenic Andrei cretanul;

- Aducerii cinstitelor moaste ale Sfantului si Dreptului Lazar;

- Sfintilor Mucenici si frati buni, fara de arginti, Cosma si Damian, Leontie, Antim si Euprepie.



Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfânta Muceniţă SOLINA (Franţa, cca +290);

Sfântul Cuv. RULIE (sau REGULUS), misionar în Scoţia (sec. IV);

Sfântul CLEMENT, preot din Lombardia (Italia, +400);

Sfânta Muceniţă SUZANA (sau ŞUŞANICA), împărăteasă din Georgia (+475);

Sfântul Ier. VICTOR, episcop de Capua (Italia, +554);

Sfântul Ier. COLMAN, episcop de Kilroot (Irlanda, sec. VI);

Sfântul LOUTHiERN din Irlanda (sec. VI);

Sfântul Ier. FLORENŢIE, episcop de Orange (Franţa, cca +526);

Sfântul Ier. ZENON (sau ZOSIMA), episcop de Benevento (Italia, +585);

Sfinţii Mc. ETHELRED şi ETHELBERT, prinţi de Kent (Anglia, cca. +640);

Sfânta Cuv. ETHELDREDA, stareţă la Ely (1679); mutarea Sf. moaşte;

Sfântul Ier. BERĂRIE, episcop de Le Mans (Franţa, +680);

Sfânta Cuv. ANSTRUDIS, stareţă la Mănăstirea Sf. loan Botezătorul din Laon (Franţa, +688);

Sfântul Ier. NOTHELM, arhiepiscop de Canterbury (Anglia, +739);

Sfântul Cuv. EVSTRATIE de la Lavra Sf. Hariton, din Palestina (sec. VIII);

Sfântul Sf. Nou Mc. IOACHIM, patriarhul Antiohiei (+1592);

Sfântul Cuv. ANTONIE, egumen la Leoknov-Novgorod (Rusia, +1611);

Sfântul Ier. IOSIF, patriarhul Georgiei şi făcător de minuni (+1770);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici NEOFIT (Liubimov), IACHINT şi CALIST, preoţi (Rusia,+1918);

Sfântul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU (Şciukin), arhiepisop de Semipalatinsk (Rusia,+1937);

Sfântul Mc. COSMA din Georgia;

Sfintele Muceniţe ISIDORA şi NEOFITIA;

Sfinţii Mc: LUCHIAN şi TERENTIE şi Sfintele Muceniţe: ANTIGONA, NICOMIDIA şi TEOFANA.



Maine, facem pomenirea Sfantului Apostol si Evanghelist Luca.

