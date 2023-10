Sfantul Ciprian - leapada vrajitoria si ajunge episcop

Din relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s-a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care sa aprinda in ea pofta trupeasca pentru Aglaid. Dar vrajile lui Ciprian au ramas fara efect, caci ea le alunga cu rugaciune, post si semnul sfintei cruci. In urma acestor zadarnice eforturi, Ciprian a cunoscut inselarea in care se afla si s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai tarziu episcop in Cartagina. Sfantul Ciprian a murit ca martir pe 2 octombrie 304 impreuna cu Sfanta Iustina.





Sfantul Ciprian inlatura farmecele si vrajile

Pe Calea Victoriei, nr.12, intre strazile Stavropoleos si Lipscani, se afla Biserica Sfantul Ciprian - Zlatari. In aceasta biserica este prezenta mana dreapta a sfantului Ciprian. Oamenii il cinstesc pentru partea luminoasa a vietii sale: convertirea la crestinism, viata inchinata slujirii lui Hristos si pentru cununa de martir pe care a primit-o in vremea cand era episcop. Sfantul Ciprian este cinstit ca cel care inlatura farmecele si vrajile. Mana dreapta a Sfantului Ciprian, facatoare de minuni, se afla in partea stanga a altarului, intr-o caseta de mici dimensiuni. Orice credincios se poate inchina Sfintelor Moaste.





Rugaciune catre Sfantul Ciprian

Stapane Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule si Chivernisitorule a toate, Sfant si slavit esti; imparatul imparatilor si Domnul domnilor, slava Tie. Tu Cel ce locuiesti in lumina cea nepatrunsa si neapropiata, pentru rugaciunea mea, a smeritului si nevrednicului robului Tau, departeaza demonii si stinge viclenia lor de la robii Tai; revarsa ploaie la buna vreme peste tot pamantul si fa-l sa-si dea roadele lui; copacii si viile sa-si dea deplin rodul lor; femeile sa fie dezlegate si eliberate de nerodirea pantecelui; acestea si toata lumea mai intai fiind dezlegate, dezleaga si toata zidirea de toate legaturile diavolesti. Si dezleaga pe robul Tau (numele) impreuna cu toate ale casei lui de toate legaturile satanei, ale magiei, ale farmecelor si ale puterilor potrivnice. impiedica Tu, Doamne Dumnezeul parintilor nostri toata lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vraji si de toate lucrarile satanicesti si de toate legaturile lui, si distruge toata lucrarea vicleana prin pomenirea Prea Sfantului Tau nume.

Asa, Doamne, Stapane a toate, auzi-ma pe mine nevrednicul slujitorul Tau si dezleaga pe robul Tau (numele) de toate legaturile satanei si daca este legat in cer, sau pe pamant, sau cu piele de animale necuvantatoare, sau cu fier, sau cu piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sange de om, sau cu al pasarilor sau cu al pestilor, sau prin necuratie, sau in alt chip s-au abatut asupra lui, sau daca din alta parte au venit, din mare, din fantani, din morminte, sau din orice alt loc, sau daca a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasare, sau prin serpi (vii sau morti), sau prin pamantul mortilor, sau daca a venit prin strapungere de ace, dezleaga-le pentru totdeauna, in ceasul acesta, Doamrie, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunosti si stii toate, dezleaga, sfarama si distruge, acum, lucrarile magiei, iar pe robul Tau (numele) pazeste-l cu toti ai casei lui de toate uneltirile diavolesti.

Zdrobeste cu insemnarea cinstitei si de viata facatoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieste, distruge si departeaza pentru totdeauna toate lucrarile magiei, vrajitoriei si fermecatoriei de la robul Tau (numele).

Asa, Doamne, auzi-ma pe mine pacatosul slujitorul Tau si pe robul Tau cu toti ai casei lui, si dezieaga-i de demonul de amiaza, de toata boala si de tot blestemul, de toata mania, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lacomia, neputinta, prostia, neintelepciunea, mandria, cruzimea, nedreptatea, trufia, si de toate ratacirile si gresalele, stiute si nestiute, pentru sfant numele Tau, ca binecuvantat esti in veci. Amin.

Troparul Sfantului Mucenic Ciprian

Si partas obiceiurilor si urmator scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drept invatand si cu credinta rabdand pana la sange Sfintite Mucenice Ciprian, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

Condacul Sfantului Mucenic Ciprian

Ca pe un ierarh cinstit si ca pe un nevoitor preatare, lumea dupa vrednicie te cinsteste, Sfintite Mucenice Ciprian, pururea pomenite si cu cantari mareste sfanta pomenirea ta; cerand intotdeauna sa daruiasca prin tine iertare greselilor, celor ce canta: Aliluia.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Justina;

- Sfantului Cuvios Teofil Marturisitorul;

- Sfantului Andrei cel nebun pentru Hristos;

- Sfantului nou Mucenic Gheorghe.



Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi facem pomenirea:

Sfânta Muceniţă DAMARIS, prima femeie botezată de Sfântul Ap. Pavel în Atena (Grecia, sec. I);

Sfântul Sf. Mc. MODEST, diacon la Benevento (Italia, sec IV);

Sfântul Ier. LOMER (sau LEUDOMER), episcop de Chartres (Franţa, cea +585);

Sfântul Ier. IOAN al ll-lea, episcop de Como (+660);

Sfântul Mc. GERIN, care a pătimit lângă Arras (Franţa, +676);

Sfântul Sf. Mc. LEGER (sau LEODEGAR), episcop de Autun (Franţa, +679);

Sfântul BEREGIS, preot (Franţa, cea +725);

Sfinţii Mc. DA VID şi CONSTANTIN, prinţi ai Georgiei (1740);

Sfântul Ier. URSICIN, episcop de Chur (Elveţia, +760);

Sfântul Mc. TEODOR Gavra, eparh în Haldia (+1180);

Sfânta Cuv. ANA din Kaşin (Rusia, +1368);

Sfântul Cuv. CASIAN Grecul de la Uglici (Rusia, + 1504);

Sfântul Cuv. CIPRIAN, nebun pentru Hristos din Suzdal (+1622);

Sfântul Cuv. TEODOR (Ushakov), pustnic care a fost înainte amiralul Marinei Ruseşti (+1817);

Sfântul Mucenic (necunoscut), copil african, care ameninţat de tatăl său musulman fanatic să se lepede de Hristos şi nevrând, a fost aruncat în foc de el, făcându-se ardere de tot a lui Hristos (cca +1954)

Maine, facem pomenirea Sfantului Mucenic Dionisie Areopagitul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro