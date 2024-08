Registrul Comerțului are un nou portal de la 1 august. Investiția a costat statul român 40 de milioane de euro și a fost achitată integral, chiar dacă are probleme de funcționare. Scopul proiectului era de a eficientiza operațiunile pentru mediul de afaceri, inclusiv să permită înființarea unei firme în doar 24 de ore.



Singura soluție pentru firme rămâne ca administratorii și reprezentanții legali să se deplaseze fizic la sediile Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cozile sunt interminabile, iar situația este complicată și de faptul că august este luna concediilor, iar mulți angajați sunt plecați.



De exemplu, dacă înainte de modernizarea site-ului, înregistrarea unui simplu document dura aproximativ 5 minute, în prezent poate dura până la 25-30 de minute. Pe deasupra, datele societăților nu pot fi accesate de către bănci sau de către alte instituții ale statului, potrivit Realitatea Plus.



Firmele sunt acum în colaps, iar activitatea este paralizată de peste o lună din cauza noului sistem. Proiectul este teoretic implementat încă din 2019, dar sistemul nu este nici azi funcțional.



Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a analiza situația actuală. Mai mult, Alina Gorghiu ia în calcul chiar să ceară demisia șefului instituției, dacă sunt constatate nereguli de implementare a proiectului, fapt ce afectează mediul de afaceri.