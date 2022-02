"În direct: Rusia invadează Ucraina". Asta a titrat Bloomberg pe prima pagină, vineri în jurul orei 16:00. "Ştirea" a stat timp de aproximativ 30 de minute pe site, potrivit Olgăi Lautman, un analist rus care a postat pe Twitter o captură şi a cerut socoteală jurnaliştilor.

"Am intrat pe site și am văzut știrile de ultimă oră, dar știam că nu sunt reale, deoarece am de-a face cu Ucraina și voi fi unul dintre primii care vor afla", a declarat Lautman pentru The Post. "Este bizar, o greșeală destul de mare, având în vedere că aceasta este o potențială invazie la scară largă și toată lumea aşteaptă veşti despre subiect", a mai spus ea.

Bloomberg a răspuns solicitării New York Post de a comenta şi a spus că materialul a fost postat accidental, fiind un "titlu pregătit pentru eventualitatea unei invazii".

"Pregătim titluri pentru multe scenarii și unul dintre aceste titluri a fost publicat din greșeală în jurul orei 16:00 astăzi pe site-ul nostru. Regretăm profund eroarea", a scris un purtător de cuvânt al Bloomberg într-un e-mail.