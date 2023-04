"Zic unii ca am o problema cu ei. Nu pot, domne, sa ii las in pace pe Mindrescu si pe Grindeanu cand ei au mai dat un tun. Minadrescu nu mai vrea sa stea la Transporturi ca lui ii pute sediul ala. Nu mai vrea la etj 6, a vrut sediu nou. Nu poate decat in birou de 50 mp si cu secretariat de 20 mp. A incercat mai intai sa faca contract de vanzare, i-au spus astia de la Transporturi ca nu se poate, asa ca s-a gandit mai apoi la contract de deinchiriere. A zis \"Bine. 84 de milioane de euro. Ce mai, se mai pun acum la cate milioane cheltuim?\"", a afirmat Anca Alexandrescu.

Moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a adaugat: "Acum cred ca sigura dorinta este sa ramana liber, singura dorinta normala asta ar fi. L-au contactat colegii mei dar nu vrut sa raspunda..."

"Desi oamenii din minister au spus ca nu au cum sa cumpere un sediu. Va putem eliberat tot etj 6 ca sunt niste birouri ale CFR. Nu merge. Vor 3000 mp, spune in caietul de sarcini, cu marja de incadrare +/- 5%. O locatie adecvata unei institutii publice, accesibila cu mijloace de transport in comun, metrou, dar si la o distanta de maximum 4 km de sediul MTI cu Google Maps; (...) spatii cu destinatie birouri, spatiu dedicat secretar de stat (Mindrescu) - 50 mp, secretariat 20 mp", a mai spus jurnalista.

Raspunsul celor de la Ministerul Transporturilor catre Realitatea PLUS privind anuntul de atribuire, care nu era la vedere pe site-ul institutiei, acestia trimitand un link, au spus ca s-a atribuit contractul la data de 10.04.2023. O singura oferta primita.

Am o intrebare pt dl Grindeanu: Am inteles, la emisiunea asta \"neserioasa\" nu raspundeti, da la DNA o sa raspudneti ca le-ati dat voie sa faca asa ceva? 50 euro/mp - este urias pretul!", a mai spus jurnalista.