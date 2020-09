Românii își pot cumpăra anii de vechime în pensie. Cât ar trebui să plătească pensionarii?

Românii care vor să-şi completeze anii de vechime în muncă vor avea ocazia să-i cumpere.

Potrivit directorului CNPP, Daniel Baciu, este vorba despre acei asigurați care vor ieși la pensie și înca nu au stagiul complet de cotizare prevăzut de lege sau stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, deci care nu îndeplinesc condițiile pentru a li se acorda o pensie din sistemul public.

"Cu această OUG venim în sprijinul lor, în sensul că le dăm această posibilitate de a cumpăra vechime retroactiv și reusesc să-și completeze acest stagiu de cotizare în vederea beneficierii unei pensii din sistemul public", a afirmat Daniel Baciu.

În ceea ce privește pașii pe care ar trebuie să-i urmeze o persoană interesată de această nouă prevedere legislativă, procedura este foarte simplă, mai spune directorul CNPP, respectiv se încheie un contract de asigurare între părți, între persoana respectivă si Casa Teritorială de Pensii, prin intermediul căruia se ia un anagjament, salariul minim brut pe economie fiind punctul de referință, mai exact contribuția minimă la care se poate asigura. "Ei se pot asigura și la sume superioare.... Contribuția minimă e de 558 de lei, deci de aici pornim. Astfel încât se face acel contract între părți în care se stipulează suma pe care te asiguri, pe care vrei să o plătești, urmând să faci această plată cum dorești, în tranșe egale sau într-o sumă totală, în funcție de disponibilitățile bănești ale fiecărui solicitant", a explicat Daniel Baciu.

Astfel, o persoană care vrea să completeze stagiul de vechime în perioada 2013 – 2018 va trebui să plătească peste 23 de mii de lei. De altfel, ca procent, cota de contribuții a ajuns până la 5.700 lei/an în anul 2018, aproape dublu față de anul 2013, atunci când era doar 2.900 de lei.



În perioada 2016-2018 a mai fost o situaţie similară, când zeci de mii de români au putut să plătească anticipat. Atunci şi veniturile casei de pensii au crescut considerabil.

Potrivit calculelor Realitatea PLUS, au rezultat următoarele sume:

2011 – 2.516 lei/pe an

2012 – 2.629 lei/pe an

2013 – 2.895 lei/pe an

2014 – 3.151 lei/pe an

2015 – 3.195 lei/pe an

2016 – 3.734 lei/pe an

2017 – 4.523 lei/pe an

2018 – 5.700 lei/pe an