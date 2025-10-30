Oamenii se tem că Anca Alexandrescu va fi exclusă din cursă

Reporter: Ce părere aveți de candidatura Ancăi Alexandrescu?

Oameni: Foarte bine! E un om deosebit, o persoană care are o voință de fier și cred că merită să fie primarul Bucureștiului.

Reporter: Credeți că o să fie exclusă de sistem pe modelul Călin Georgescu?

Oameni: Orice e posibil în țara asta.

„Desigur că am o părere bună pentru că am simțit-o ca fiind un om sincer și se vede Bucureștiul în ce hal e în momentul ăsta. Mă gândesc, dânsa fiind o mamă care a luptat atât de mult pentru copiii ei, mă gândesc că atât de mult va lupta și în funcția în care mi-aș dori să ajungă și îi doresc succes.

Eu îmi doresc ca justiția să se trezească cât mai rapid și de la momentul alegerilor din decembrie să se facă dreptate și fiecare om are dreptul să candideze, iar noi poporul avem dreptul să alegem pe absolut oricine ne dorim. Noi îi dorim succes, mi-aș dori.”, spun românii.

Oameni: O părere foarte bună și sperăm ca să câștige, un om independent care ține cu Bucureștiul și România.

Reporter: Ar putea să fie exclusă pe modelul Călin Georgescu?

Oameni: Da, ne așteptăm la excluderea doamnei Alexandrescu pentru că am văzut și ieri ce a fost.

Toată familia și toți pe care îi cunosc o să o susținem, în tot acest timp am fost alături de dânsa, chiar și de la depărtare din Danemarca suntem un grup de români care susținem democrația și mergem până la capăt cu Călin Georgescu și cu Anca Alexandrescu.

Reporter: Credeți că ar putea să fie exclusă pe modelul Călin Georgescu? Sperăm să nu! Este singura care mai poate să ne ajute în situația asta, așa o vedem!

Oameni: Cred că doamna Alexandrescu are totuși o anumită experiență în spațiul public, a lucrat foarte mulți ani la nivelul cel mai înalt zic eu.

Reporter: Credeți că ar putea să fie eliminată din cursă să spunem așa pe modelul Călin Georgescu? Orice e posibil, din decembrie încoace orice e posibil, ne-au anulat 7 - 8 milioane de alegători. Orice e posibil. În România democrația este moartă, dar va reînvia.

Oameni: Eu o admir pe Anca Alexandrescu sunt bucuroasă și fericită că a existat și că am putut să aflu toate dedesubturile politice pe care nu le-am știut timp de 36 de ani. Acum am un președinte ales... știu toată mizeria politică scoasă la iveală de doamna Anca Alexandrescu. Am văzut că e cinstită, onestă și că aduce dovezi. Tot ce a spus a fost cu dovezi.

Reporter: Credeți că ar putea să fie eliminată din cursă pe modelul Călin Georgescu?

Oameni: Mă aștept la orice... dumneavoastră vă mai îndoiți de modelele murdare ale sistemului care ar face orice pentru a păstra puterea? Eu nu mă mai îndoiesc, nu mai am încredere.