Traficul de persoane este o formă de sclavie modernă faţă de care Guvernul României are toleranţă zero, a declarat, marți, premierul Nicolae Ciucă. Afirmația face parte dintr-un mesaj mai amplu transmis cu prilejul conferinței internaţionale "Common challenges and new perspectives in fighting trafficking in persons", organizate de Guvern, prin Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară şi Grupuri Vulnerabile, Senatul României şi International Justice Mission. Mesajul prim-ministrului a fost prezentat participanţilor la reuniune de consilierul de stat Mădălina Turza.