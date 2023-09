Am un entuziasm aparte când va citesc mesajele de încurajare, responsabilitatea aceasta pe care mi-o asum seara de seara ma împlinește când da roade la dumneavoastră, cei care ne urmăriți. . Dumneavoastră ma cunoașteți, ma vedeți cu bune și rele pentru că sunt ca o carte deschisă. Eu in schimb nu va cunosc și mi-ar plăcea sa existe o formula prin care să sa va văd si eu seara de seara, sa va cunosc problemele si bucuriile. Sa inteleg ce ne unește, ca de separat se ocupa alții sa le caute, ba chiar sa le găsească, pana și in locurile in care ele nu exista.