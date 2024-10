„Forumul Salzburg este un important format de lucru şi cooperare în Europa Centrală şi de Est pentru securizarea frontierelor, combaterea traficului de migranţi, de droguri şi a crimei organizate. Am prezentat rezultatele României şi am discutat despre creşterea cooperării între poliţiile naţionale. Am avut mai multe discuţii bilaterale cu statele membre prezente. Am folosit prilejul pentru a continua promovarea obiectivului României de a intra complet în Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în 2024. Am obţinut un răspuns pozitiv şi sprijin atât în discuţiile informale din cadrul Forumului, cât şi în şedinţa plenară. Lucrurile merg bine, dar rămânem concentraţi atât pe munca din teren pentru protejarea frontierelor, cât şi pe zona de acţiune diplomatică multilaterală, bilaterală, formală şi informală", a declarat Predoiu, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.



Cătălin Predoiu a evidenţiat abordarea României privind combaterea traficului de migranţi, care, prin intensificarea cooperării cu vecinii, dar şi cu partenerii regionali şi instituţiile europene, a reuşit să obţină rezultate importante în ceea ce priveşte securizarea frontierelor şi managementul migraţiei. Implementarea, alături de Comisie şi agenţiile UE, a unui proiect-pilot cu partenerii sârbi, a contribuit la scăderea masivă a tentativelor de trecere ilegală a frontierei, la graniţa dintre România şi Serbia, se arată în comunicatul citat.



Conform datelor Frontex, în primele nouă luni ale anului 2024, numărul de detecţii pe ruta Balcanilor de Vest a înregistrat cea mai mare scădere dintre toate rutele migratorii (-79 %).



Conform MAI, acţiunile României au consolidat rolul ţării ca furnizor de securitate la nivel regional.



Ministrul a calificat criminalitatea organizată, în special traficul cu fiinţe umane şi traficul de droguri, ca fiind "cea mai serioasă" provocare cu care se confruntă statele membre.



În acest context, este important ca toţi actorii relevanţi (UE, state membre, agenţii europene) să intensifice cooperarea existentă şi să dezvolte noi modalităţi de combatere, se evidenţiază în comunicat.





Un element central al activităţii agenţiilor de aplicare a legii ar trebui să fie reprezentat de investigaţiile financiare, ce ar trebui să devină o practică standard, prin care acestea pot deposeda reţelele criminale de profiturile obţinute ilicit. Recuperarea activelor este un alt instrument eficient de combatere a infracţiunilor financiare şi a criminalităţii organizate în general. De asemenea, Europol are un rol determinant, a explicat sursa citată.



Un alt subiect abordat de ministrul român a fost cel al progresului tehnologic care, deşi a adus multe beneficii societăţilor, atunci când este utilizat de infractori pentru comiterea de infracţiuni, reprezintă un risc la adresa securităţii interne.



Astfel, este necesar ca statele să investească în pregătirea ofiţerilor de poliţie şi în dotarea agenţiilor de aplicare a legii cu tehnologie şi instrumente de ultimă generaţie care să sprijine actul poliţienesc. În opinia demnitarului român, elaborarea unor produse analitice de calitate şi valorificarea acestora ar trebui să reprezinte o prioritate pentru state şi un element central al cooperării cu agenţiile UE.



România se află printre primele state ca implicare în cadrul echipelor comune de anchetă la nivel european ce vizează combaterea traficului de migranţi.



Cu ocazia reuniunii ministeriale a fost adoptată o Declaraţie comună ce vizează continuarea cooperării între statele membre pe subiectele de interes comun abordate în cadrul discuţiilor.