Robert Negoiță: "Ce mi s-a întâmplat în ultimii ani a fost un COȘMAR. Era o mișcare firească, am sperat că nu surprind pe nimeni"

"Nu e prima data cand spun aceste lucruri. De cativa ani spun acelasi lucru in feluri mai mult sau mai putin diferite. (...) In Administratia publica, mai ales in cea locala, chestia cu stanga si dreapta (se refera la orientarea politica - n.r.) este ceva strain. Noi facem ADMINISTRATIE si nu POLITICA. Ce mi s-a intamplat in ultimii ani a fost un COSAMAR pentru mine. Eu am sperat ca nu surprind pe nimeni (cu anuntul de la inceputul acestei saptamani - n.r.). Era o misacre fireasca, am si anuntat ca daca nu se respecta cele 7 actiuni pe care le-am solicitat, nu mai am ce cauta in PSD", a spus Negoita.

Punctual, el a enumerat solicitarile facute colegilor sai din PSD la care nu a primit niciun raspuns:

"1.) Am solicitat sa isi ceara scuze pentru ca l-au tinut pe Dragnea la conducerea tarii si a partidului. Dragnea, care are o condamare definitiva si alta pe fond.

2.) Am solicitat sa isi ceara scuze pentru ca au pus o persoana ca Viorica Dancila sa fie premier.

3.) Am solicitat sa isi ceara scuze pentru ca au propus electoratului PSD sa voteze la presedintie pe Dancila. Sa isi ceara scuze public, cu cenusa in cap. (...) Am stat de vborba cu Dancila. Nu intelegea nimic. Nu are nicio expertiza nu sa fie premier, nici macar secretar de stat. Va rog sa ma credeti, si nu sunt un arogant.

4.) Am solicitat sa faca un pas inapoi toti cei care au sustinut aceste ticalosii.

5.) Am solicitat sa vina public cu o lege care sa legifereze transparenta administrarea domeniului public.

6.) Am solicitat sa modifice Lege achizitiilor publice facuta de Dragnea in mod incorect si care ii ajuta pe cei lipsiti de moralitate si constiinta sa fure legal.

7.) Modul in care s-au facut modificarile la Legile justitie - am solicitat sa aduca oameni cu autoritate morala si preofesionala sa faca o legislatie sanatoasa".

Edilul Sectorului 3 a tinut sa sublinieze ca gestul sau din urma cu doar acteva zile nu a fost facut pentru a face rau cuiva printre numele vehiculate in media aflandu-se cel al Gabrielei Firea, actualul edil al Capitalei. "S-a speculat ca am facut miscarea asta ca sa fac rau cuiva. Nu este cazul. Sunt un om liber, un om care vrea sa fac bine", a aratat Robert Negoita.

Din contra, spune el, "eu sunt cel <<vinovat>> ca Firea este in politica. Eu m-am dat la o parte din functia de presedinte al PSD Ilfov, unde am sustinut-o. Eu m-am dat la o parte sa vina presededinte la PSD Bucuresti sa am sustinut-o la Primaria Generala. Care e raul pe care i l-am facut?", s-a intrebat, retoric, primarul Sctorului 3.