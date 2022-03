Peste 2.000 de persoane din Melitopol au ajuns, sâmbătă, în marș în fața clădirii administrației locale - Primăria - și cer eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost răpit de ocupanți vineri seară.

Forțele ruse încearcă să-i împiedice pe aceștia să se organizeze.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD