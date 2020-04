Renumitul basist englez Matthew Seligman a murit la vârsta de 64 de ani, după ce s-a infectat cu coronavirus

Potrivirt sursei citate, muzicianul era cunoscut pentru rolul jucat pe scena de new wave în anii \"80, dar şi ca membru al trupelor The Soft Boys şi The Thompson Twins.



Născut în Cipru, dar crescut în Marea Britanie, Matthew se lupta cu COVID-19 de două săptămâni. În ultimele zile, el fusese pus pe un ventilator la Spitalul St. George din Londra.



Seligman şi-a câştigat reputaţia în urma colaborărilor cu vedete precum Morrissey, Tori Amos, Sinead O\"Connor şi David Bowie.