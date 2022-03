Peste 40 de refugiați găzduiți de un hotel din Brașov, printre care și o familie cu trei copii dintre care două gemene de doar 1 an, au fugit din calea războiul pentru a doua oară.

„Am fugit de război deja de două ori. Prima dată în 2014, când am fugit din Donețk. Atunci am lăsat totul – casa și afacerea pe care o aveam – și am plecat la Odesa, unde am luat-o de la capăt. Am muncit. Acum, am părăsit în fugă și Odesa. În Ucraina au rămas părinții și frații noștri. Ei nu au mai putut ieși din țară. Ținem legătura prin internet și ne spun că, de teama bombardamentelor, se adăpostesc în încăperi fără ferestre, în sala de dușuri sau în holuri, dacă blocurile lor nu au subsoluri”, potrivit g4media.ro.

În camera de hotel alăturată, altă poveste tristă. Svetlana are 64 de ani, iar împreună cu mama ei, de 90 de ani, două fiice, dintre care una însărcinată, și o nepoată de 6 ani, au părăsit în grabă Odesa. Un singur bărbat mai există în familie, dar acesta a rămas să lupte pentru țară.

„Nu am vrut să plec din casa noastră, dar când am văzut străzile pustii și magazinele goale mi-am dat seama că nu putem trăi singure în oraș. Era o atmosferă apăsătoare. Când am auzit și rachetele, mi-am zis că trebuie să părăsim orașul numaidecât. Sunt capul familiei și am o responsabilitate față de ea! Așa că ne-am urcat degrabă în mașină și am plecat. Prima oprire a fost în Republica Moldova, deja aglomerată cu refugiați. Am găsit cu greu o casă în care să dormim. În următoarea zi am plecat iar la drum, spre România”, a mărturisit Svetlana.