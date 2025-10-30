Un caz neobișnuit a uimit autoritățile franceze și a devenit viral pe rețelele de socializare, demonstrând că problemele de viteză nu sunt o excepție.

Un șofer a fost prins conducând o Dacia Sandero cu o viteză de 189 km/h într-o zonă locală, o performanță care a stârnit confuzie, deoarece depășește specificațiile tehnice ale mașinii.

Sandero, mai rapid decât pe hârtie

Autoritățile au subliniat că Dacia Sandero condusă de un tânăr de 22 de ani a reușit să depășească nu doar limita legală, ci și viteza maximă (V-Max) declarată de producător.

Conform datelor Dacia-Renault, versiunea de top (Sandero Stepway cu motor 110 TCe) are o viteză maximă de 183 km/h, în timp ce alte versiuni nu depășesc 177 km/h.

Faptul că Sandero a atins 189 km/h i-a lăsat mască pe internauți și pe oamenii legii.

Reacția autorităților și sancțiunile

Jandarmeria Cher a inclus acest caz pe lista celor mai mari încălcări de viteză din zonă, alături de alte două cazuri notabile: un BMW Seria 5 prins cu 194 km/h și un Mercedes Clasa C, cu 242 km/h.

Tânărul șofer al Dacia Sandero a fost sancționat drastic. Permisul de conducere i-a fost reținut pe loc, iar mașina i-a fost plasată în custodie (confiscată provizoriu).

În Franța, depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h atrage sancțiuni severe, inclusiv reținerea permisului pentru până la 3 ani, iar în cazuri grave, chiar și pedepse cu închisoarea.