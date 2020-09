Record de cazuri noi de coronavirus în Capitală - Cifre alarmante

Cel mai recent record de cazuri noi in Capitala este de 352 de infectari. Precedentul record a fost de 197 de cazuri noi in 24 de ore si a fost inregistrat tot in aceasta saptamana.

Raportul publicat de autoritati sambata releva 352 de cazuri noi de coronavirus doar in Bucuresti, statistica extrem de ingrijoratoare pentru autoritati.

Explozie de infectări cu coronavirus în Capitală. Este un nou record negativ. Peste 350 de cazuri au fost raportate doar în ultimele 24 de ore. Și la nivel național, numărul bolnavilor este în creștere. Aproape 1.270 de noi cazuri au fost depistate. Mai grav este că 3 dintre cei decedați în ultima zi nu sufereau de alte boli.

"Sunt cifre la care ne asteptam, in jur de 500 cazuri grave, cam astea sunt cele care apar in ultimele 3 saptamani. Speram ca eventuala crestere nu va fi f importanta, sa putem noi la patul pacientului sa facem fata. In Romania avem tot ce inseamna medicamente necesare tratamentului pt infectia cu sarscov2", a declarat la Realitatea PLUS Carmen Dorobat, medic infectionist.