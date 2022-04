UPDATE 7:30 - Echipa Medici fără Frontiere (MSF) din Ucraina, formată din patru persoane, a mers luni la Mykolaiv pentru a se întâlni cu autoritățile sanitare din oraș și din regiune și pentru a vizita spitalul de oncologie. În jurul orei locale 15:30, zona din jurul spitalului a fost atacată cu focuri de armă, potrivit comunicatului publicat marți de Medici Fără Frontiere (MSF).

Apar noi dovezi ale atrocităților comise de trupele lui Putin la Bucha. Mai multe magini filmate din dronă arată momentul în care trupele rusești trag asupra unui biciclist. O altă filmare, realizată după ce forțele ucrainene au intrat în oraș arată, în același loc, cadavrul unui bărbat lângă o bicicletă.

În acest timp, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține că gropile comune descoperite în Bucha sunt o „provocare” menită să blocheze negocierile dintre Rusia și Ucraina.

În Borodianka nu a mai rămas nimic în picioare. Imaginile dezastrului prezintă cartiere întregi cu blocuri distruse complet, din care au mai rămas doar câteva ziduri răsfirate ici-colo.

Mai multe explozii au fost semnalate aseară în orășelul Radehiv, situat la 70 de kilometri de Liov. Autoritățile locale au cerut populației să se adăpostească.

A fost bombardat un rezervor de acid azotic din orașul Rubizhne, din regiunea Luhansk. În timp ce cele două părți aflate în conflict dau vina una pe cealaltă pentru atac, localnicii au de suferit. Un nor de fum toxic s-a împrăștiat în zonă, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână în case sau să poarte mască dacă părăsesc locuința.

