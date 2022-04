Primarul Mariupolului, Vadim Boychenko, a declarat, astăzi, că mai multe crematorii mobile rusești au început să funcționeze în oraș.



Potrivit acestuia, zeci de mii de oameni ar fi putut muri la Mariupol și crematoriul ar avea rolul de a „ascumpa urmele crimelor”.

Mobile crematoria in #Mariupol



Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.



According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes". pic.twitter.com/mVj6dC3xK4