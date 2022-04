Războiul din Ucraina trece printr-o schimbare, iar zonele cheie se mută în estul țării. Armata lui Putin își concentrează forța doar pe orașele cheie. La Mariupol, unde s-au dat bătălii crâncene, astăzi se va deschide un coridor umanitar pentru evacuarea civililor. Încep și noile negocieri de pace, dar în format online. Și în timp ce Joe Biden crede că Putin se autoizolează și își pedepsește consilierii, liderul de la Kremlin crede că Occidentul caută pretexte pentru sancțiuni.

Fronturile de luptă din Ucraina se schimbă, spune un consilier al Ministerului de Interne din Ucraina. Orașul Mariupol din sudul țării și un coridor din estul țării devin zone cheie în războiul cu Rusia.

Un coridor umanitar, care să permită evacuarea civililor va fi deschis astăzi în Mariupol. Vladimir Putin a facut aceasta concesie la cererea președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Olaf Scholz.

The scale of the destruction of residential buildings in #Mariupol .

Guvernul de la Kiev a declarat că a trimis deja 45 de autobuze pentru a evacua civilii de la Mariupol la Zaporojie, dar acuză forțele ruse că nu i lasa să intre în oraș.

The Russian soldiers simply abandoned their equipment and fled. The fighting spirit of the Ukrainian army is stronger than ever.



Presumably, the Okhtyrka area of the Sumy region#ukraine