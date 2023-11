Oana Roman a povestit fanilor ei, printre lacrimi, cât de greu îi este să se descurce singură să o crească pe Isabela și l-a acuzat pe fostul ei soț că nu este deloc interesat de fiica lor, mai ales după ce acesta i-ar fi prezentat-o copilei pe noua sa iubită. După aceste acuzații, Marius Elisei a reacționat și i-a transmis un mesaj dur vedetei.

„Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci. Acum a dat de greu?” a spus Marius Elisei.

Imediat după aceste acuzații, Oana Roman a postat în mediul online mesajul de despărțire prin care i-a cerut fostului său soț să plece din casă. Oana a precizat că relația s-a încheiat pentru că aceasta a fost dorința ei.

„Eu mi-am dorit mai mult decât orice să închei un coșmar, o teroare și un chin infernal. Asta este adevărul și orice alte afirmații sunt minciuni. Punct!”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Fiica lui Petre Roman spune că la baza scandalurilor între cei doi ar fi stat întotdeauna gelozia și că fostul său soț o acuza în permanență de infidelitate, lucru confirmat și în faptul că acesta i-a scris ca răspuns la ultimul mesaj că are cine să o consoleze.

„În 10 ani in care eu am trait cu acest barbat eu nu i am gresit niciodata din acest punct de vedere martor imi este Dumnezeu. Problema e ca daca ar fi cautat si nu ar fi gasit nimic si ar fi pierdut singurul argument pe care il avea”, a spus Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV.

De două luni, Marius Elisei este într-o altă relație. Bărbatul este mai îndrăgostit ca niciodată și nu ratează momentele în care să îi facă declarații de dragoste iubitei sale.

