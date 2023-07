Romanca in varsta de 28 de ani a disparut pe data de 12 mai 2022. De atunci, este de negasit.

Desi au existat la un moment dat informatii potrivit carora o persoana care semana cu ea ar fi fost vazuta la Roma, oamenii legii nu au reusit sa confirme ca persoana respectiva ar fi fost romanca disparuta.

Intre timp, apar informatii cutremuratoare. Mai exact, politia a descoperit ramasite umane ce apartine unei femei intr-un canal din Roma.

Autoritatile italiene analizeaza in prezent probele ADN. Prima ipoteza ar arata ca ar fi vorba ca este vorba despre sportiva romanca in varsta de 28 de ani.

Exista si un colier descoperit la gatul scheletului, care va fi, de asemenea, examinat.

Principalul suspect este chiar iubitul fetei, un cetatean italian. Barbatul neaga implicarea in acest caz. In prezent, el este cercetat in stare de libertate pentru sechestrare de persoane si trafic de substante interzise.