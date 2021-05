Raluca Turcan: „În Austria trăiesc astăzi în jur de 120 000 de români, aceștia fiind a doua naționalitate străină din țară. Aproximativ 30 000 de români lucrează în servicii de îngrijire și au, conform legislației din Austria, statut de persoane fizice autorizate.

În cursul întâlnirii pe care am avut-o astăzi cu Excelența Sa doamna Isabel Rauscher, Ambasador al Austriei la București, am discutat despre vulnerabilitățile cu care se confruntă românii care activează în serviciile de îngrijire. Am apreciat preocuparea manifestată de doamna Ambasador față de problemele punctuale ale acestei categorii de personal, în Austria existând de altfel deschidere față de posibilitatea modificării legislației pentru ca drepturile personalului din îngrijire să fie mai bine protejate.

Un subiect important al discuției de astăzi a fost efortul nostru comun de a oferi informații corecte și complete românilor care merg la muncă în Austria. Campania de informare adresată lucrătorilor sezonieri, demarată de Ministerul Muncii, are un “corespondent” în Austria, în campania prin care autoritățile din această țară și-au propus la rândul lor să informeze lucrătorii străini asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au. Există un astfel de ghid editat de autoritățile austriece în limba română, tocmai pentru ca lucrătorii noștri să aibă acces mai facil la informații.”

Raluca Turcan: „Am mai abordat în cursul întâlnirii cu Excelența Sa doamna Isabel Rauscher și subiecte care țin de prioritățile Ministerului Muncii în perioada următoare: reforma pensiilor și a salarizării în sistemul public, digitalizarea Ministerului și a instituțiilor din subordine, precum și finanțarea europeană pentru proiecte. Îi mulțumesc doamnei Ambasador Isabel Rauscher pentru disponibilitatea domniei sale de a sprijini demersurile noastre, dar și pentru deschiderea și simpatia pe care le arată României și românilor care muncesc în Austria.”