În filmulețul de 4 minute de pe pagina Guvernului este citit comunicatul de presă de către premierul Nicolae Ciucă. Liderul PNL vorbește despre stabilitatea și predictibilitatea aduse guvernării de noua Coaliție. Două concepte forțate, dacă privim spre măsurile care s-au luat în energie.

„Prin măsurile luate în cadrul pachetului sprijin pentru România am venit in ajutorul celor mai vulnerabili si am consolidat vitalitatea mediului de afaceri”, se arată pe pagina Guvernului.

Guvernul Ciucă a dat, în ianuarie, prima Ordonanță de Urgență pe energie, cu aplicare până la 31 martie. Apoi a mai prelungit o lună, iar apoi a dat o altă ordonanță pentru perioada aprilie 2022 - martie 2023. Însă, la 1 septembrie a venit încă o ordonanță care a adus noi amendamente pentru plafonare, aplicabile până la 31 august 2022. În noiembrie au fost aduse alte modificări, pentru a fi extinsă aplicabilitatea plafonării.

În comunicat sunt menționate investiții străine directe de aproape zece miliarde de euro, dar e ignorat faptul că PNL s-a îndepărtat de acel procent de 7%, pe care îl dorea pentru 2022.

De partea cealaltă, PSD a păstrat o liniște totală la un an de guvernare. Asta deși, în urmă cu șase luni, social democrații au organizat un eveniment cu cei mai importanți lideri din partid, iar fiecare ministru și-a prezentat realizările.

Potrivit celor de la „Adevărul” social-democrații ar fi căzut de acord să nu vorbească despre rezultatele Guvernului, pentru ca acestea să nu fie asociate cu Nicolae Ciucă. Asta în contextul în care s-a început deja tranziția spre un guvern condus de un membru PSD, cel mai probabil Marcel Ciolacu. Conform protocolului de colaborare, Nicolae Ciucă ar trebui să-și dea demisia după un an și jumătate de mandat, adică la finalul lunii mai, anul viitor.