Echipa Realitatea PLUS l-a ajutat pe Alexandru, bărbatul care muncește zi de zi ca să își construiască o casă deși a rămas fără picioare și fără o parte din mână să fie văzut de un medic. Acum are speranța că boala sa ar putea fi vindecată. În plus, cu ajutorul dumneavoastră, al telespectatorilor care ne urmăriți și care ați donat din puținul vostru, casa lui Alexandru este cu fiecare zi mai aproape de a fi terminată.