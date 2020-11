PSD și USR, campanie comună pentru pensiile speciale! Orban: ”Nu e adevărat că cine își dă demisia nu beneficiază de pensie specială”

Ludovic Orban a avut o replică după demisia din Parlament anunțată de Marcel Ciolacu. Premierul României a declarat, în exclusivitate la Legile Puterii, că pensia specială se calculează proporțional cu durata mandatului și liderul PSD are deja un mandat, deci beneficiază de pensie.

”O minciună mai gogonată mai rar mi-a fost dat să aud. Sunt obișnuit cu PSD că minte și când respiră, dar nu aș fi crezut că pot fi capabili de asemenea demagogie mincinoasă. În cazul domnului Ciolacu, are un mandat întreg 2012-2016, fiind la al doilea mandat. Nu e adevărat ca cine isi da demisia nu beneficiaza de pensie speciala. I se calculează pensia speciala proportional cu perioada din mandat pe care si-a petrecut-o. Adică, domnul Ciolacu va avea indemnizația pentru acest mandat, o zi în minus. PSD a inventat pensiile speciale. Sunt șocat de lipsa totala de respect a PSD fata de romani, fata de oameni”, a declarat Ludovic Orban.

Imediat a venit și replica președintelui PSD.

”Acum 4 ani am făcut același gest, în ultima zi de mandat mi-am dat demisia, ca să nu am un mandată intreg si să nu beneficiez de pensie speciala. Așa am simțit eu că este corect. Exact ce v-a explicat dl Orban, dar spunând o minciună mare ca eu am un mandat intreg. Nu am un mandat intreg dle prim-ministru Orban, dumneavoastră in schimb aveți două mandate de parlamentar si beneficiati de pensie speciala”, a spus președintele PSD.

Marcel Ciolacu și liderul deputaților PSD Alfred Simonis au anunțat că demisionează în ultima zi din Parlament pentru a nu beneficia de privilegii.

Liderul Dan Barna a anunțat și el că membrii partidului pe care îl conduce vor demisiona și ei din Parlament.