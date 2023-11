Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat că l-a demis din funcție pe primarul din comuna Sucevița, Dorin Ioan Pînzar, după ce acesta a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului.

Prefectul l-a demis prin ordin pe primarul din Sucevița după ce acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Prefectul Al. Moldovan a semnat, miercuri, ordinul de demitere din funcție a primarului comunei Sucevița, Dorin Ioan Pînzar. Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.



Dorin Ioan Pînzar a fost condamnat de Curtea de Apel Suceava la pedeapsa de 1 an de închisoare, cu suspendare, și un termen de supraveghere de 2 ani de zile pentru conducere sub influența alcoolului. Decizia Curții de Apel Suceava – Secția penală nr. 1642 pronunțată la data de 23.11.2023 în dosar nr. 3019/285/2022, este definitivă. Potrivit Deciziei, Dorin Ioan Pînzar are mai multe obligații și restricții.

Primarul din Sucevița a fost oprit în trafic în urma unui apel la 112, care anunțat că edilul conduce băut. Astfel că a fost oprit de un echipaj de la Secția Rurală Marginea, scrie Monitorul de Suceava.

Fapta a fost săvârșită la 17 martie 2022, la ora 03:30, pe DN 17A. Aflat la volanul unui autoturism Dacia Logan al Primăriei Sucevița, primarul a fost oprit în trafic de polițiști chiar în fața sediului administrației locale și a fost testat cu apratul etilotest. Rezultatul a fost de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior la proba biologică s-a constatat că alcoolemia primarului era de 2,29 g/l alcool pur în sânge.

Primarul a fost condus la Spitalul municipal Rădăuți, pentru a i se recolta probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Probele de sânge recoltate la Spitalul municipal Rădăuți au indicat 2,05 la mie la a doua probă.