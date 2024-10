Protestatarii, care au venit cu pancarte pe care scria „Stop inechităților salariale!”, „CJ = Discriminare” și „Vrem egalizare, nu discriminare”, își cer drepturile legate de remunerație și condițiile de muncă. Președintele Sindicatului Acord și liderul Federației Columna, Puiu Lucian, a explicat că lista de revendicări include cinci puncte principale, printre care se află și subfinanțarea asistenței sociale. Acesta a subliniat că DGASPC Harghita a experimentat constant perioade în care fondurile pentru salarii erau insuficiente, în special spre sfârșitul anului.

Protestatarii vor salarii mai mari

Protestatarii au menționat discrepanțele salariale mari între angajații DGASPC și cei din aparatul Consiliului Județean. Puiu Lucian a explicat că, deși au aceeași funcție și vechime, există diferențe salariale de până la 4.000 de lei. Această situație reflectă una dintre cele mai mari inechități salariale la nivel național, cu o diferență de aproximativ 70% în procente.

Un alt punct de nemulțumire vizează întârzierile în procesul de promovare, care ar trebui să fie un drept recunoscut prin lege pentru toți funcționarii publici. Puiu Lucian a menționat că promovările sunt frecvent întârziate și aplicate doar pentru un număr limitat de persoane, ceea ce a dus la deschiderea unui proces de recuperare a drepturilor salariale.

Protestatarii sunt, de asemenea, îngrijorați de OUG 27/2024, care afectează condițiile de atestare și reatestare a asistenților maternali. Aceștia se tem că, în urma aplicării acestei ordonanțe, aproximativ jumătate dintre asistenții maternali din Harghita își vor pierde locurile de muncă. Puiu Lucian a solicitat sprijinul Consiliului Județean pentru a interveni la nivel politic și a rezolva aceste probleme.

În ceea ce privește salariile, Puiu Lucian a subliniat că au fost asigurate fonduri doar pentru o lună, iar situația pentru lunile noiembrie și decembrie rămâne incertă. Angajații DGASPC Harghita se află în grevă japoneză de două săptămâni, iar conducerea Consiliului Județean nu a organizat încă o întâlnire pentru a discuta revendicările lor.

Protestul a avut loc în ziua în care se marchează Ziua Mondială a Muncii Decente, un moment simbolic ales de angajații DGASPC pentru a atrage atenția asupra condițiilor lor de muncă și a nevoii de drepturi salariale corecte. Puiu Lucian a declarat că este esențial ca lucrătorii să aibă parte de un cadru normativ stabil care să le protejeze locurile de muncă și drepturile salariale.

„Am identificat, la aceeaşi funcţie, aceeaşi vechime în muncă, acelaşi grad profesional, diferenţe şi de aproape 4.000 lei între aparatul propriu al DGASPC-ului şi ce se plăteşte în Consiliul Judeţean. Sunt unele dintre cele mai mari diferenţe pe care noi le-am găsit la nivel naţional, în procente vorbim de aproximativ 70%. Am şi scris o adresă către preşedintele Consiliului Judeţean în care am scos în evidenţă aceste lucruri şi l-am rugat să ia măsuri pentru că în timp de şapte ani de zile, de când este în vigoare această lege a salarizării, aceste discrepanţe sau inechităţi s-au tot amplificat de la an la an şi nu s-a luat nici o măsură", a afirmat Puiu Lucian.