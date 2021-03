Mesajul care însoțește anunțul liderului AUR este următorul: "Astăzi la 17:00 cu adevărat ne luăm Țara înapoi. În toată ROMÂNIA, nu există scuze".

"Este inadmisibil ce se intampla in Romania cu restrictiile. Este datoria noastra sa iesim in strada. Nu mai stam in case, sa iesim in strada pentru drepturile noastre, aceste restrictii sunt aberante. Veniti in fata prefecturii. O sa ne luptam cu balaurul cum a facut-o Sfantul Gheorghe", a spus Simion, intr-un live pe Facebook.

Postarea a strâns 14 mii de like-uri, 1,7 mii de comentarii și nu mai puțin de 2,1 mii de distriburi, totul în doar câteva ore, ceea ce înseamnă că a ajuns la un număr impresionant de persoane care au distribuit-o, la rândul lor, mai departe, după ce s-au arătat de acord cu respectivul mesaj.

În ceea ce privește protestul din Capitală, locul de întâlnire ar urma să fie statuia lui Mihai Viteazul din Piața Universității. Proteste similare vor avea, însă, loc în toate județele, începând tot cu ora 17:00.

Citește și Proteste în mai multe orașe din țară - Manifestanții au scandat împotriva noilor restricții anti-coronavirus. Diana Șoșoacă nu putea să lipsească