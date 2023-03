„Eu trăiesc cu o pensie de 1.100 de lei și am deptul la rentă viageră, dacă se aprobă această lege. Este vorba despre legea din 2000, deci, de 23 de ani legea nu s-a modificat. Se dă pentru aur, locul II și III, și locul I campionat mondial și european. Locul II și III campionat mondial și european nu se plătește. Asta mi se pare o discriminare între medalii și între noi ca sportivi. Eu mă încadrez în această lege și am dreptul la această rentă viageră. De asta protestez. Există de doi ani în Parlament un proiect de lege în care se stipulează schimbarea legii, dar el stă aici, pus la sertar. De vreo șapte ședințe se amână într-una. Are aproape 2 ani de zile. Cât să aștept? Aștept de 23 de ani”, a spus fosta sportivă.

Întrebată dacă i-a ascultat cineva povestea dintre parlamentarii care intră pe ușa Casei Poporului zilnic, aceasta a spus: „Da, mă întreabă. Au venit parlamentari, nu le-am memorat numele. Au spus că încearcă să discute. Răspunsuri nu am găsit, numai informații. Sunt de ieri aici. O să stau până se rezolvă. Sportivii trebuie respectați cum și noi respectăm și am făcut ceva pentru țara asta. Sunt sute de sportivi în situația aceasta, iar eu protestez în numele lor, că poate lor le e rușine, nu pot veni... Mai am puțin și întind mâna. Eu primesc pensie de 1.100 lei din altă muncă particulară. Eu vorbesc de drepturile mele ca sportivă. Unde sunt?! Am făcut demersuri peste tot. Urmează să merg la forurile internaționale să caut rezolvare, să spun ce face România cu sportivii ei. Mă deranjează că se face discriminare între medaii. Asta e o sfidare. Eu nu am cerut pensie specială, ci meritul meu pentru ce am făcut pentru țară”, a mai spus aceasta.

Fosta canotoare spune că este maestru emerit al sportului și are brevet cu ordinul meritul sportiv clasa I.