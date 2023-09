Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 2-8 octombrie 2023. Etalarea si interpretarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburilor nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.