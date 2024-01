Aceștia cer eliminarea tarifului dinamic pentru companiile de ride sharing.

Potrivit unui comunicat al asociațiilor care participă la protest, taximetriștii cer ,,eliminarea nedreptăților și dublei masuri, create în timp, între Taximetrie și Transportul Alternativ!"

Actiunea are ca scop atragerea atentiei Guvernului Romaniei, privind multiplele solicitari depuse in ultimele sapte luni, in incercarea de a modifica Legea 204/2019.

Pe lista revendicarilor noastre, pentru care iesim in strada, se afla urmatoarele puncte:

1. Respectarea Art. 6 din Legea 204/2019 cu privire la fiscalizarea curselor și comisioanelor printr o entitate fiscală înregistrată la ONRC cu SUSPENDAREA avizului tehnic până la intrarea în legalitate.

2. Limitarea copiilor conforme, pe criterii similare cu cele aplicate serviciului de taximetrie, având ca rezultat protejarea calității vieții și aerului, aglomerării traficului și poluarea din marile orașe.

3. Eliminarea posibilității de emitere a copiei conforme pentru auto deținute de operatori cu contract de comodat sau închiriere. Ridicarea pragului de autorizare la vechimea mașinii, minim E6, se apartă într-un comunicat.

4. Interzicerea colantării, sau aplicarea regulamentelor locale cu privire la reclame, pe autoturisme la platformele digitale.

5. Eliminarea "tarifului dinamic" potrivit recomandărilor de la Consiliul Concutenței cu privire la practicile înșelătoare legea 204/2019,legea transportului alternativ, este o lege anti-concurențială, care pe lânga faptul că este neconstituțională, legiferează în fapt „transportul alternativ” în mod preferențial și în dauna activității de taximetrie la nivel național și care, în final, va conduce la intrarea în colaps a activității de taximetrie și care a dus deja la pierderea a mii de locuri de muncă la nivelul întregii țări.

Speram ca publicul si massmedia sa inteleaga lista noasta de revendicari, ne cerem scuze pentru disconfortul creat bucurestenilor si speram ca cererile noastre sa fie auzite de decidenti.