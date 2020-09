Proiectul de lege care obliga firme private să angajeze pensionari „consilieri”, RESPINS de Senat. Și Teodor Meleșcanu a votat împotriva propriului proiect

Proiectul prevedea ca firmele private să fie obligate să angajeze pensionari în calitate de ”consilieri”. În funcție de cifra de afaceri și numărul de angajați, era pregătită introducerea obligației de a angaja câte un pensionar la 5 salariați.

Proiectul de lege a fost depus depus la Senat de Teodor Meleşcanu şi alți parlamentari PSD sau afiliați PSD, printre care Grațiela Gavrilescu, Andrei Gerea, la sfârșitul sesiunii de primăvară a Parlamentului.

Senatul a respins, marți, cu 130 de voturi (pentru respingere), adică în unanimitate, proiectul care prevedea angajarea pensionarilor „consilieri” de firme private. Senatorul Teodor Meleșcanu a votat împotriva propriului proiect depus în urmă cu trei luni.

Acesta a anunțat, marți, la votul online din plenul Senatului, că votează pentru raportul de respingere a proiectului, întocmit de Comisia pentru muncă. Mai exact, acesta a transmis că votează „pentru” la toate cele aproape 20 de proiecte aflate pe ordinea de zi a Senatului din 8 septembrie 2020, potrivit înregistrării ședinței de plen de pe site-ul Camerei superioare.

Potrivit proiectului, firmele private cu cifra de afaceri de peste cinci milioane de lei în ultimul an fiscal şi cu cel puţin cinci angajaţi ar fi obligate să angajeze pensionari în calitate de consilieri. Inițiatorii susțin că, prin prezența „consilierilor” pensionari, tinerii angajați vor avea astfel „posibilitatea de a învăţa meserie de la modele profesionale consacrate”, iar vârstnicii „îşi menţin un ritm de viaţă activ cu efecte pozitive asupra echilibrului psihosomatic”.

Proiectul a primit însă avize negative de la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ, dar și de la comisiile de specialitate, care au dat raport de respingere.

„Fără a avea relevanță calitatea de pensionar a beneficiarilor prezentei propuneri, „Instituirea obligatiei pentru angajatorii privați de a angaja cu contract individual de muncă anumite persoane, stabilindu-se și titlul cu care vor fi angaiați, aduce atingere libertății fundamentale prevăzute la art.45 din Constituție, deoarece îngrădește exercitarea libertății economice a respectivilor angajatori”, arată Consiliul Legislativ.

„Nu se poate institui obligatia angajatorilor de a infiinta posturi de consilieri pentru a le ocupa cu angajati pensionari și nici nu se pot impune cote de angajare a pensionarilor raportate la numărul de salariali, intrucat, in acest fel, s-ar incalca principiul selecției pe baza competentei. (...) Propunerea legislative este discriminatorie, doar lucratorii TESA putand beneficia de aceasta prevedere. In plus, prin masurile propuse, angajatorilor din mediul privat li se introduce o obligatie, fara a li se oferi si un beneficiu. Nu exista nicio prevedere care sa ofere scutiri de taxe/ impozite sau alte facilitali pentru firmele care angajeaza pensionari. (...) Propunerea este nerealista, in contextul economic actual, in care Romania inregistreaza cel mai ridicat șomaj din ultimii 3 ani, instituirea angajarii pensionarilor nefiind sustenabila in formula propusa”, notează și Consiliul Economic și Social în avizul negativ la proiectul de lege.

După respingerea în unanimitate în Senat, inițiativa legislativă va ajunge în Camera Deputaților pentru dezbatere și votul final.