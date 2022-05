Noaptea Muzeelor 2022 - Bucureșți: program muzee zona centrală

Muzeul Municipiului București - Palatul Suțu

Bd.I.C.Brătianu nr.2, sector 3

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente „Timpul Orașului”; expozițiile „Orient versus Occident” și „Civilizația Gumelnița. Viața în SE României acum 6500 de ani”

Muzeul Național al Literaturii Române

Str. Nicolae Crețulescu nr. 8 , sector 1

Program:18.30 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente; spectacol de ventrilocie cu Crina Zvoboda; degustare de ceaiuri cu dichis și povești; concerte; scurtmetraje; pictură cu lumină

Muzeul Nafional de Artă al României

Calea Victoriei nr. 49-53 și Calea Știrbei Vodă nr. 1-3, sector 1

Program: 18.00 - 23.00 – activități cu familiile în curtea de onoare și în atelierul special (cu programare prealabilă); proiecții de film documentar la Sala Auditorium (Festivalul Internaț ional de Documentar și Drepturile Omului), în parteneriat cu One World Romania

Muzeul Școlii de Arhitectură

Str. Academiei nr. 18-20 (acces prin Str. Biserica Enei), sectorul 1

Program 16.00 – 20.00 – Expoziție lucrări premiate la concursul de arhitectură; proiecte de modelare digitală; ateliere interactive de robotică cu piese lego; expoziție de fotografie; seară de tango argentinian; expoziție cu proiectele studenților

Muzeul „Theodor Aman” - MMB

Str. C.A. Rosetti nr. 8, sector 1

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente; expoziția tematică „AMAN ÎN PLEIN-AIR. Invitație în grădinile și parcurile lui Theodor Aman”.

Muzeul de Artă „Vasile Grigore”

Str. Maria Rosetti nr. 29, Sector 2

Program 18.00 - 23.00 – Expoziția temporară „În Căutarea Eului Artistic”, de Lorena Dobre; recunoașteți autorul!; ghidaj asigurat de muzeografi și voluntari; bilete personalizate

Muzeul George Severeanu - MMB

Str. Henri Coandă nr. 26

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente „Pe urmele trecutului.” Colecția „Maria și dr. George Severeanu”

Casa Filipescu-Cesianu - MMB

Calea Victoriei nr. 151, sector 1

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente „Muzeul Vârstelor, de la copilărie la senectute”

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” - MMB

Bd. Lascăr Catargiu nr. 21

Program: 19.00 - 04.00 – Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie

Muzeul Micul Paris

Str. Lipscani nr. 41, sector 3

Program: 19.00 - 03.00 – „O noapte de dragoste de istorie” ; o invita ie de a pătrunde în atmosfera boemă a Bucureștiului interbelic

Muzeul Național al Literaturii Române. Muzeul „Anton Pann”

Str. Anton Pann nr. 20, sector 3

Program: 12.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției distinsă în anul 2020 cu premiul european DASA acordat de European Museum Academy; atelier „Jocul de-a povestea”; recomandat copiilor

Muzeul Național Cotroceni

Bd. Geniului nr. 1 (intrarea prin Șoseaua Cotroceni

Program: 14.00 - 20.00 – Vizitarea Saloanelor Regale; expoziția „A fost odată la Cotroceni” (Pivniță); Salonul Artelor Decorative 2022 din Spațiile Medievale

Muzeul Național de Artă Contemporană

Palatul Parlamentului, Str. Izvor nr. 2 - 4, aripa E4. Accesul pietonal se face pe poarta B3, Calea 13 Septembrie

Program: 12.00 - 9.30 – Expozițiile: Șerban Savu: Renovări, Retrospectiva Grigorescu Ion - Ion Grigorescu: Vieți paralele, Interacțiuni și Urban Steps powered by Molotow România; DJ set surpriză Vitamin Aqua & Pop.Cola, pe terasa MNAC

Muzeul „Ligia și Pompiliu Macovei” - MMB

Str. 11 iunie nr. 36-38

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente ; expoziția tematică „Femeile în reprezentarea plastică a Ligiei Macovei”.

Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian” - MMB

Bd. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 19, etaj 2, ap. 11 și 12, interfon 11 și 12, sector 5

Program: 12.00 - 24.00 - Vizitarea casei

Muzeul Național Tehnic Ing. Dr. Dimitrie Leonida

Str. Candiano Popescu nr. 2 (Parcul Carol I), sectorul 4

Program: 16.00 - 20.00 – Expoziția „Vremea și Timpul” – aparatele meteorologice din colecția muzeului

Muzeul Militar Nafional „Regele Ferdinand I”

Str. Mircea Vulcănescu nr. 125 – 127, Sector 1

Program 10.00 - 24.00 – O „Noapte Militară” cu vizitarea expoziției permanente ce prezintă evoluția fenomenului militar din punct de vedere cultural și tehnologic; expoziția temporară „Armata Română în timpul lui Alessandru Joan I”; „Exponatul lunii mai”

Muzeul Național al Literaturii Române. Casa Memorială „George și Agatha Bacovia”

Str. George Bacovia nr. 63, sector 4

Program: 12.00 - 24.00 – Vizitarea casei; atelier creativ: „Obiecte sub lupă?”

Casa Memorială „Tudor Arghezi - Mărțișor”

Str. Mărțișor nr. 26, sector 5

Program: 12.00 - 24.00 – Vizitarea casei, însoțită de povești spuse chiar de Tudor Arghezi, câteva gânduri și poezii de-ale lui redate pe bandă de magnetofon

Noaptea Muzeelor 2022 - București: obiective zona Piața Victoriei

Muzeul Național al Țăranului Român

Intrarea prin str. Monetăriei nr. 3, sector 1

Program: 18.30 - 22.00 – Performance și tur ghidat „Conectat la natură”; expoziție de arte vizuale și video-mapping de Mirela Trăistaru; expoziție „Ceremoniale” cu scop caritabil; expoziția „Serafim” de Andreea Măiastra Aron; expoziție de fotografie” de Andrei Vlădeanu; expoziție de instalații și spațiu proiecție filme „Pastila Roz - Things to a void in a black hole vacation”; aici se poate bea bragagizantul Nopții Muzeelor

Muzeul Național de Geologie

Șos. Kiseleff nr. 2, sector 1

Program: 19.00 - 24.00 – Minunile Terrei – vizitarea expoziției permanente; expoziția temporară „Un vis devenit realitate”; expoziția Zonei Jurasic (exteriorul muzeului), în Dino Park București; recomandat copiilor

Muzeul Nafional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Șos. Kiseleff nr. 1, sector 1

Program: 19.00 - 01.00 – Seară de folk cu Marius Matache (grădină); vizitarea expoziției permanente; colectare entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase; interceptarea liliecilor din grădina muzeului; recomandat copiilor

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cufescu Storck - MMB

Str. Vasile Alecsandri nr. 16

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente

Muzeul Victor Babeș - MMB

Str. Andrei Mureșanu nr. 14 A

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

Str. Londra nr. 39, sector 1

Program: 12.00 - 24.00 – Expoziîie de fotografie în colaborare cu inițiatorii proiectului „Faces of Autism”; aplicații AR realizate în colaborare cu studenții UNATC; 2 recitaluri de jazz cu Ciprian Pop (chitară) și Paolo Profeti (saxofon)

Muzeul Universității Politehnica

Calea Griviței nr. 132, Polizu, corp M (acces pietonal), sectorul 1

Program: 17.00 - 21.00 – Expoziția „Farmecul calculatoarelor românești”

Muzeul Abandonului

Seneca Anticafe, Str. Ion Mincu nr. 1, sectorul 1

Program: 20.00 - 24.00 – Aplicația imersivă „Muzeul Abandonului: Stație de explorare digitală”; mici capsule-instalații de obiecte și elemente de arhivă, colectate de echipa muzeului în ultimul an de cercetare

Muzeul Parfumului

Calea Dorobanților nr. 172, sectorul 1

Program: 10.00 - 02.00 – Vizitarea colecției de obiecte istorice, de talie internațională

Noaptea Muzeelor 2022 - București: obiective zona Nord

Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”

Str. Nicolae Minovici nr. 3, sector 1

Program: 08.00 - 02.00 – „Destin”, titlu aniversar despre constituirea colecției, viț a colecționarului, elemente inedite

Muzeul de Artă Populară „Dr. Nicolae Minovici" - MMB

Str. Doctor Nicolae Minovici nr.1, sector 1

Program: 18.00 - 24.00 – Vizitarea expoziției permanente; expoziția tematică expoziția „100% RO”, cu piese din colecția haute couture a designerului francez Philippe Guilet; expoziția tematică de artă contemporană „Detalii semnificative: EVANGELIA TAKA”

Centrul Cultural Palatele Brâncovenești - Mogoșoaia

Mogoșoaia – Str. Valea Parcului nr. 1, județul Ilfov

Program: 19.00 - 24.00 – Expoziția permanentă „Liana și Dan Nasta”;

Expoziția de fotografie: „Regina Maria a României”; Expoziția „At the Gate of Eden” etc.

Prietenii Nopții Muzeelor 2022

ARCUB. Galeria

Bd. Ion Mihalache nr. 113, colț cu Turda, sector 1

Program: 18.00 - 02.00 – Galeria costumelor de teatru, Doina Levintza

ARCUB. Hanul Gabroveni

Str. Lipscani nr. 84-90, sector 3

Program: 18.00 - 02.00 – Muzeul Pandemiei. Valul 2. Expoziția „De ce mai stai cu el!?”; expoziția de pictură „micro-macro-Trans CORDIAL”; expoziția-concurs „Fashion ME”. Ediția ECO 2022

Primăria Municipiului București. Arcul de Triumf

Piața Arcul de Triumf, sector 1

Program: 12.00 - 23.30 – vizitarea gratuită a Arcului de Triumf

Art Safari. Fundafia Centrul Cultural ArtSociety și MMB

Str. Lipscani nr. 18-20, sector 3

Program: 22.00 - 01.00 – Night Tour la Art Safari, ed. 9; tur ghidat în expoziții, drinks și muzică live. Acces cu plată; aici se poate bea bragagizantul Nopții Muzeelor

ARTHUB

Str. General Constantin Budișteanu nr. 10, sector 1

Program: 20.00 - 05.00 – Expoziție foto-video „10 ani de acțiuni feministe în stradă”; expoziție INTIMISFERA - o călătorie imersivă în sexualitate; aici se poate bea bragagizantul Nopții Muzeelor

Asociația Hearth și Muzeul Municipiului București

Str. Parfumului nr. 19, sectorul 3

Program: 18.00- 24.00 – Expoziție „Esen e duble” (video și instalații) la Casa Silviei Kerim și al lui Mircea Veroiu

Asociafia Solar Decathlon

Str. Pache Protopopescu nr. 66, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Program: 20.00 - 03.00 – Noaptea EFdeN Sustainable City, provocări noi în primul prototip de oraș sustenabil din România

Colecția de automobile Țiriac

Calea Bucurestilor nr. 289, Otopeni

Program: 17.00 - 22.00 – Expoziție cu peste 30 de mărci auto şi moto renumite, precum Jaguar, Rolls Royce, Cadillac, Ferrari, Aston Martin, Maserati, Harley Davidson, Indian Scout etc.

Biblioteca Centrală Universitară „CAROL I”

Calea Victoriei nr. 88, sector 1

Program: 18.00 - 01.00 – Evenimente artistice și expoziții care combină arta cu tehnologia

Casa Experimentelor

Calea Vitan nr. 242 (intrarea prin Splaiul Unirii), sector 3,

Program: 19.00 - 01.00 – Show-uri demonstrative și experimente din optică, iluzii optice, acustică, electricitate și magnetism, fluide, plasmă, unde, mecanică și matematică; recomandat copiilor. Acces cu plată (reducere)

Corul Madrigal Cantus Mundi

Aleea Dealul Mitropoliei nr. 11, sector 4

Program: 18.00 - 22.00 – Tururi de vizitare a sediului ansamblului și recitaluri corale susținute LIVE de copiii din Cantus Mundi, în curtea și grădina „Casei care cântă”.

Galeria „Să fiți cuminți”

Str. Icoanei nr. 86, sectorul 2

Program: 21.00 - 02.30 – Prezentarea galeriei moderne, artiști: Toybox, Casele cu ochii închiși, Maria Bălan, Aeul, Krips, Andrei Felea; experimente de artă live cu artiștii din galerie

Happy Cinema

Șos. Progresului nr. 151-171 (Liberty Center), sectorul 5

Program: 18.00 - 23.00 – Program de filme din domeniul artei: „Importanța de a fi architect”, „Salvador Dalí. Anii de început”, „Peggy Guggenheim: Dependentă de artă”, Fellini of the Spirits”, „Secret Impressionists” etc. Acces cu plată (reducere)

Opera Comică pentru Copii

Calea Giulești nr. 16

Program: 19.00 - 24.00 – Vizită interactivă plină cu surprize muzicale; recomandat copiilor

Artmark - Palatul Cesianu-Racoviță

Str. C.A. Rosetti nr. 5

Program: 19.00 - 02.00 – Se deschide „Camera Coleționarului”; opera „Ţărăncuță cu basma albă” a lui Grigorescu revine la palat, alături de alte capodopere semnate de Marii Maeștri ai Artei Românești ce apar rar în expoziții publice

47 Rezidența BRD Scena9

Str. Ion Luca Caragiale nr. 32

Program: 16.00 - 02.30 – Expozția „V4 PoszTerra” cu 75 de afișe reprezentative ale unor artiști graficieni renumiți din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, precum și ale studenților lor

Teatrul de animație „Țăndărică”

Str. General Eremia Grigorescu nr. 24, sectorul 1

Program: 19.00 - 22.00 – Expoziție interactivă „Perpetuum Ţăndărică”; O reprezentație a spectacolului „Regele moare”, de Eugène Ionesco - orele 21.00 – 22.00 ; recomandat copiilor

The Institute. Romanian Design Week

Combinatul Fondului Plastic, Str. Băiculești nr. 29, sectorul 1

Program: 20.00 - 24.00 – 10 ani de Romanian Design Week, cu tema: #FORWARD; expoziții și evenimente co-produse cu organizații creativ-culturale de vârf de pe plan local

One Night Gallery

2/3 Galeria, Str. Franceză nr. 4, sector 3

Program: 17.00 - 02.00 – Expoziția „This is awesome Expo”, instalații de tip colaj foto, anaglyph 3D, proiecții video, digitală TikTok, mapping

Anonymo Muza. Noaptea Designerilor

Str. Dumbrava Roșie nr. 2, sector 2

Program: 17.00 - 02.00 – Tema evenimentului este „Împreună” – sculptură, pictură, bijuterie contemporană, fotografie și design vestimentar

Casa Artelor Dinu Lipatti

Bd. Lascăr Catargiu nr. 12, sector 1

Program: 18.00 - 23.00 – Vizitarea Casei Lipatti; expoziții; recital extraordinar de pian și o proiecție de film despre viața și opera celui mai mare pianist român al tuturor timpurilor.

Galeria Galateca

Str. C. A. Rosetti nr. 2-4

Program: 19.00 - 24.00 – Seara de Film inclusă în Bucharest Art Film Festival, parte a expoziției principale din CREATIVE SUSTAINABILITY WEEK 2022

Kulterra Gallery

str. Stirbei Voda nr. 104-106

Program: 12.00 - 02.00 – Vizitarea expoziției de grup „EQUINOX”, artiste: Valeria Gribciuc, Natalia Romaniuc, Alexandra Satmari și Teona Toderel